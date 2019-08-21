Веревський не домігся арешту активів Дельта Банку на 5 мільярдів

Госпсуд Києва відмовився задовольнити заяву ТОВ "Фінансова компанія "Скай" Андрія Веревського про вжиття заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту та заборони продажу активів Дельта Банку Фондом гарантування вкладів.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду.

У рамках цього спору ТОВ "Фінансова компанія "Скай" просила суд скасувати рішення Фонду гарантування вкладів про скасування результатів аукціону з продажу активів Дельта Банку, а також визнати укладеним між фінкомпанією "Скай" і Дельта Банком договір відступлення прав вимог, що були реалізовані на відповідному аукціоні.

Свою заяву про забезпечення позову "Скай" обгрунтувала ризиком проведення повторних аукціонів і повторної реалізації активів.

Суд зазначив, що на даний момент відсутні докази про призначення дати проведення повторних торгів з продажу пулу активів Дельта Банку, а тому вжиття заходів забезпечення позову є передчасним.

Нагадаємо:

Переможцем аукціону Фонду гарантування з продажу пулу масложирових активів Дельта Банку на 4,9 мільярда гривень стало ТОВ "Фінансова компанія "Скай", кінцевим бенефіціаром якого є Андрій Веревський.

Дисконт у цій угоді мав становити 96,2%.

Таким чином, підприємства, на створення яких було витрачено понад 4 млрд грн клієнтів "Дельта банку", знецінилися до 4% від вартості.

9 липня Центробанк скасував своє рішення від 9 квітня 2019 року №280-рш щодо погодження продажу пулу активів, переданих АТ "Дельта Банк" у заставу Національному банку, через можливі маніпуляції під час торгів.

Фонд гарантування вкладів фізосіб, керуючись рішенням НБУ, також прийняв рішення про скасування результатів торгів.

У забезпеченні по кредитах знаходяться об'єкти по переробці сільськогосподарської продукції, які розташовані в Одеській області, у тому числі:

39 тисяч квадратних метрів промислової нерухомості;

діючий олійножировий виробничий комплекс з обладнанням, з доступом до залізничної колії і морського транспортного порту;

5,43 га земель з цільовим призначенням для розміщення олійножирового комбінату (передбачалося будівництво морського зерноперевантажувального комплексу та двостороннього пірсу);

діючий олійножировий комбінат з виробництва маргарину, кулінарних і кондитерських жирів, соняшникової олії і майонезу (розташований поруч із залізничними коліями на 5,34 га промислових земель).

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