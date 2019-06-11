Активи Дельта банку придбають із дисконтом 96%: названо покупця

Переможцем аукціону Фонду гарантування з продажу пулу масложирових активів Дельта Банку на 4,9 мільярда гривень стало ТОВ "Фінансова компанія "Скай", кінцевим бенефіціаром якого є Андрій Веревський.

Про це повідомляє Finbalance.

Таким чином, дисконт у цій угоді становитиме 96,2%.

"Відповідно до інформації держреєстру, кінцевим бенефіціаром ТОВ "Фінансова компанія "Скай" є Андрій Веревський. Ця ж структура в березні вже перемагала на аукціоні ФГВФО (з пропозицією 906 млн грн), на якому продавалися ці ж активи Дельта Банку. Однак відповідна угода була заблокована судом на вимогу третьої особи", - зазначається у повідомленні.

Також зазначається, що станом на поточний момент протокол за підсумками аукціону, що відбувся 7 червня, між ФГВФО і ТОВ "ФК "Скай" ще не підписаний.

Раніше Фонд гарантування повідомляв, що деякі активи зі вказаного пулу перебувають у заставі НБУ та Укрексімбанку.

У забезпеченні за кредитами – об’єкти з переробки сільськогосподарської продукції, розташовані в Одеській області, зокрема:

39 тис. кв. м промислової нерухомості;

масложировий виробничий комплекс із обладнанням, із доступом до залізничної колії та морського транспортного порту;

5,43 га земель із цільовим призначенням для розміщення олійножирового комбінату (передбачалось будівництво морського зерноперевантажувального комплексу та двостороннього пірсу);

олійножировий комбінат із виробництва маргарину, кулінарних і кондитерських жирів, соняшникової олії та майонезу (розташований поруч із залізничними коліями на 5,34 га промислових земель).

За даними ФГВФО, відповідні кредити були видані Дельта Банком для ТОВ "Іллічівський зерновий порт", ПАТ "Одеський олійножировий комбінат", ТОВ "Іллічівська зернова компанія", ТОВ "Стройбуд Іллічівськ".

Нагадаємо:

У березні 2019 року фінансова компанія Андрія Веревського перемогла в аукціоні, погодившись заплатити 906 мільйонів гривень за активи Дельта Банку.

Проте київський суд заблокував цю угоду за позовом компанії, яка не брала участь у торгах.

Також нагадаємо, що у квітні ліквідацію "Дельта банку" продовжили ще на один рік.

Економічна правда