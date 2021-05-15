Комбінати Ахметова, "донька" американської агрокомпанії та держпідприємство отримали найбільше відшкодування ПДВ за квітень

У квітні платникам ПДВ було відшкодовано 12,4 мільярдів ПДВ з державного бюджет. ТОП-5 компаній за обсягами бюджетного відшкодування у квітні.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки у своєму telegram.

ТОП-5 компаній по бюджетному відшкодуванню ПДВ за квітень:

ДП "САНТРЕЙД" – 950 млн. грн, ДП "ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ" – 788 млн. грн, ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" - 700 млн. грн, ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" - 556 млн. грн, ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" - 500 млн. грн.

"Перше місце займає представник аграрної сфери - ДП "САНТРЕЙД" - дочірнє підприємство американської агропромислової компанії Bunge, здійснює закупівлю сировини для цієї компанії, і є великим експортером зернових та олійних культур" – зазначається у повідомленні.

Друге місце серед найбільших отримувачів відшкодування в квітні став представник галузі електропостачання – державне підприємство "Гарантований покупець".

"Скоріше за все, це пояснюється тим, що в I кварталі 2021 року це держпідприємство заплатило за придбану електроенергію рекордну суму – близько 22 млрд грн" – уточнюється у повідомленні.

В тому числі:

виробникам за "зеленим" тарифом, що входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця – понад 18 млрд грн.

ДП НАЕК "Енергоатом" та "Укргідроенерго" близько 3,5 млрд грн., в тому числі за "зеленим" тарифом.

Повідомляється, що загально проведено 3531 успішну операцію з відшкодування ПДВ

Середній час між поданням заяви та виплатою бюджетного відшкодування - 35 діб, це так само як і в березні.

Середня сума по операції - 3,5 млн грн, так само як в березні.

Нагадуємо:

Трейдер Веревського, комбінати Ахметова та "донька" американської агрокомпанії отримали найбільше відшкодування ПДВ за березень.





