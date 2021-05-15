Комбінати Ахметова, "донька" американської агрокомпанії та держпідприємство отримали найбільше відшкодування ПДВ за квітень
У квітні платникам ПДВ було відшкодовано 12,4 мільярдів ПДВ з державного бюджет. ТОП-5 компаній за обсягами бюджетного відшкодування у квітні.
Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки у своєму telegram.
ТОП-5 компаній по бюджетному відшкодуванню ПДВ за квітень:
- ДП "САНТРЕЙД" – 950 млн. грн,
- ДП "ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ" – 788 млн. грн,
- ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" - 700 млн. грн,
- ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" - 556 млн. грн,
- ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" - 500 млн. грн.
"Перше місце займає представник аграрної сфери - ДП "САНТРЕЙД" - дочірнє підприємство американської агропромислової компанії Bunge, здійснює закупівлю сировини для цієї компанії, і є великим експортером зернових та олійних культур" – зазначається у повідомленні.
Друге місце серед найбільших отримувачів відшкодування в квітні став представник галузі електропостачання – державне підприємство "Гарантований покупець".
"Скоріше за все, це пояснюється тим, що в I кварталі 2021 року це держпідприємство заплатило за придбану електроенергію рекордну суму – близько 22 млрд грн" – уточнюється у повідомленні.
В тому числі:
- виробникам за "зеленим" тарифом, що входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця – понад 18 млрд грн.
- ДП НАЕК "Енергоатом" та "Укргідроенерго" близько 3,5 млрд грн., в тому числі за "зеленим" тарифом.
Повідомляється, що загально проведено 3531 успішну операцію з відшкодування ПДВ
Середній час між поданням заяви та виплатою бюджетного відшкодування - 35 діб, це так само як і в березні.
Середня сума по операції - 3,5 млн грн, так само як в березні.
Нагадуємо:
Трейдер Веревського, комбінати Ахметова та "донька" американської агрокомпанії отримали найбільше відшкодування ПДВ за березень.
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