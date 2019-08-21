Веревский не добился ареста активов Дельта Банка на 5 миллиардов
Хозсуд Киева отказался удовлетворить заявление ООО "Финансовая компания "Скай" Андрея Веревского о принятии мер обеспечения иска путем наложения ареста и запрета продажи активов Дельта Банка Фондом гарантирования вкладов.
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда.
В рамках этого спора ООО "Финансовая компания "Скай" просила суд отменить решение Фонда гарантирования вкладов об отмене результатов аукциона по продаже активов Дельта Банка, а также признать заключенным между Финкомпанией "Скай" и Дельта Банком договор уступки прав требований, которые были реализованы на соответствующем аукционе.
Свое заявление об обеспечении иска "Скай" обосновала риском проведения повторных аукционов и повторной реализации активов.
Суд отметил, что на данный момент отсутствуют доказательства о назначении даты проведения повторных торгов по продаже пула активов Дельта Банка, а потому принятие мер обеспечения иска является преждевременным.
Напомним:
Победителем аукциона Фонда гарантирования по продаже пула масложировых активов Дельта Банка на 4,9 миллиарда грн стало ООО "Финансовая компания" Скай ", конечным бенефициаром которого является Андрей Веревский.
Дисконт в этой сделке должен был составить 96,2%.
Таким образом, предприятия, на создание которых было потрачено более 4 млрд грн клиентов "Дельта банка", обесценились до 4% от стоимости.
9 июля Центробанк отменил свое решение от 9 апреля 2019 №280-рш по согласованию продажи пула активов, переданных АО "Дельта Банк" в залог Национальному банку, из-за возможных манипуляций во время торгов.
Фонд гарантирования вкладов физлиц, руководствуясь решением НБУ, принял решение об отмене результатов торгов.
В обеспечении по кредитам находятся объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, расположенные в Одесской области, в том числе:
- 39 тысяч квадратных метров промышленной недвижимости;
- действующий масложировой производственный комплекс с оборудованием, с доступом к железнодорожному пути и морскому транспортному порту;
- 5,43 га земель с целевым назначением для размещения масложирового комбината(предполагалось строительство морского зерноперегрузочного комплекса и двустороннего пирса);
- действующий масложировой комбинат по производству маргарина, кулинарных и кондитерских жиров, подсолнечного масла и майонеза (расположен рядом с железнодорожными путями на 5,34 га промышленных земель).
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