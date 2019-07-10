НБУ проти продажу активів Дельта Банкузі знижкою 96% Веревському

Центробанк скасував своє рішення від 9 квітня 2019 року №280-рш щодо погодження продажу пулу активів, переданих АТ "Дельта Банк" у заставу Національному банку, через можливі маніпуляції під час торгів.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

"До цього пулу увійшли майнові права за низкою кредитних договорів, у заставу за якими були передані працюючі потужності олійножирових комбінатів в Одеській області та інфраструктура у порту м. Чорноморськ", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 7 червня відбулись торги з продажу зазначеного пулу активів, на яких ТОВ "Фінансова компанія "Скай" придбало їх за 182,5 млн грн, тоді як початкова ціна лоту становила 868,8 млн грн.

"Національний банк вважає, що проведений аукціон відбувся з наявністю обставин та можливих маніпуляцій зі сторони покупця, які могли вплинути на результат торгів та реалізацію майна за заниженою вартістю", - підкреслили в центробанку.

Також у Нацбанку повідомили, що за три місяці до цього аукціону, 6 березня, цей же покупець пропонував у ході торгів за цей же актив суму майже вп'ятеро більшу - 906,2 млн грн.

Однак тоді угода за підсумками аукціону була зірвана судовою забороною Окружного адміністративного суду Києва від 5 березня за позовом юридичної особи, яка взагалі не брала участі в торгах.

У результаті, Фонд гарантування вкладів фізосіб повторно виставив зазначені активи на торги після отримання відповідного погодження від Нацбанку.

"Національний банк вбачає можливі зловживання в діях покупця – ТОВ "Фінансова компанія "Скай", оскільки за три місяці активи (з якими по суті не відбувалось змін) не могли знецінитись в кілька разів", - наголосили в НБУ.

Тому Національний банк як заставодержатель частини активів повідомив Фонд гарантування вкладів про скасування свого попереднього рішення (яким надавалась згода на реалізацію активів) у зв’язку із наявністю обставин, які могли вплинути на результат торгів та реалізацію майна за заниженою вартістю.

"Національний банк упевнений, що, проаналізувавши всю наявну в його розпорядженні інформацію, Фонд гарантування вкладів ухвалить зважене та відповідальне рішення щодо подальших дій", - зазначили в НБУ.

І нагадали, що від успішності реалізації заставного майна залежить погашення неплатоспроможними банками заборгованості за наданими кредитами рефінансування.

Нагадаємо:

Переможцем аукціону Фонду гарантування з продажу пулу масложирових активів Дельта Банку на 4,9 мільярда гривень стало ТОВ "Фінансова компанія "Скай", кінцевим бенефіціаром якого є Андрій Веревський.

Дисконт у цій угоді мав становити 96,2%.

Таким чином, підприємства, на створення яких було витрачено понад 4 млрд грн клієнтів "Дельта банку", знецінилися до 4% від вартості.

Як таке стало можливим і хто від цього найбільше виграв – читайте у публікації: Як Веревський придбав активи "Дельта банку" з дисконтом 96%

Економічна правда