Трейдер Веревського, комбінати Ахметова та "донька" американської агрокомпанії отримали найбільше відшкодування ПДВ за березень

У березні платникам ПДВ було відшкодовано 12,1 мільярдів ПДВ з бюджету. ТОП-5 компаній за обсягами бюджетного відшкодування.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки у своєму telegram.

За даними Реєстру, обсяг відшкодування за березень менший, ніж у лютому, на 0,64 млрд грн.

"Частково це зумовлено меншою кількістю операцій (3391 проти 3473). Частково - збільшенням середнього часу між поданням заяви та виплатою відшкодування (35 діб у березні проти 27 діб у лютому). Середня сума по одній операції є схожою з показниками лютого і складає 3,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

ТОП-5 компаній по бюджетному відшкодуванню ПДВ за березень:

ДП "САНТРЕЙД" - 1,15 млрд грн, ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" - 1,05 млрд грн, ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" - 0,49 млрд грн, ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ"- 0,47 млрд грн, ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"- 0,43 млрд грн.

ДП "Сантрейд" - дочірнє підприємство американської агропромислової компанії Bunge, здійснює закупівлю сировини для цієї компанії, і є великим експортером зернових та олійних культур.

Як зазначають аналітики, аграрний сектор не входить до п’ятірки найбільших отримувачів ПДВ.

"Це може пояснюватись тим, що діяльність цієї компанії (за основними КВЕДами) належить не до агросектору, а до транспорту і складського господарства ("Сантрейд"). "Кернел-Трейд" за своїм КВЕДом належить до оптової торгівлі зерном (яка, в свою чергу, входить до секції КВЕДів "оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів")", - пояснюють у центрі.

Три інші компанії належать, за КВЕДами, до добувної промисловості та розроблення кар’єрів.

За словами аналітиків, всі ці компанії є також одними з найбільших отримувачів бюджетного відшкодування ПДВ за 2019-2020 роки.

Нагадуємо:

Левову частку відшкодування з ПДВ з бюджету отримують 2 галузі економіки: переробна промисловiсть (63,4 млрд грн у 2020 році) та торгiвля і ремонт автотранспорту (47,3 млрд грн).