Як Веревський придбав активи Дельта банку з дисконтом 96%

Підприємства, на створення яких було витрачено понад 4 мільярдів гривень грошей клієнтів Дельта банку, знецінилися до 4% від вартості. Як таке стало можливим, і хто від цього найбільше виграв?(рос)

Накануне Фонд гарантирования вкладов организовал круглый стол с привлечением широкого круга финансовых экспертов.

Называлось мероприятие так — "почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами". Большую часть времени участники круглого стола объясняли, почему продажа активов неплатежеспособных банков за бесценок — это общепринятая мировая практика.

Но чем ближе подступают окончательные сроки ликвидации банков-банкротов и окончательной реализации всех активов, тем больше вопросов возникает к украинской системе гарантирования.

Один из ярчайших примеров последнего времени — продажа пула кредитов Дельта банка, которые со скидкой в 96% купил украинский миллиардер Андрей Веревский.

Что за активы

7 июня на аукционе на американской площадке debtx состоялся аукцион на продажу прав требования по пулу кредитов, в залогах по которым был ряд масложировых активов в Ильичевском порту.

Эти мощности в свое время строились за средства Дельта банка, который был признан неплатежеспособным в марте 2015 года.

Какие активы приобрел "Кернел" 39 тыс кв м промышленной недвижимости;

масложировой производственный комплекс с оборудованием, с доступом к железнодорожному пути и морскому транспортному порту;

5,43 га земель с целевым назначением для размещения масложирового комбината (предполагалось строительство морского зерноперегрузочного комплекса и двустороннего пирса)

масложировой комбинат по производству маргарина, кулинарных и кондитерских жиров, подсолнечного масла и майонеза (расположен рядом с ж/д путями).

Соответствующие кредиты были выданы Дельта Банком для ООО "Ильичевский зерновой порт", ОАО "Одесский масложировой комбинат", ООО "Ильичевска зерновая компания", ООО "Стройбуд Ильичевск". В 2016 году предприятия этого пула ушли в процедуру банкротства.

При этом активы являются залогами по кредитам Дельта банка, полученными от НБУ и государственного "Укрэксимбанка". Следовательно деньги от продажи этих прав требования должны быть направлены на погашение задолженности именно перед ними.

Балансовая стоимость активов изначально составляла 4,136 млрд грн. Оценочная стоимость была сформирована еще на момент формирования ликвидационной массы имущества банка и составляла около 1 млрд грн.

Кризис как шанс

Победителем аукциона Фонда гарантирования стало ООО "Финансовая компания "Скай", конечным бенефициаром которого является один из богатейших людей Украины — Андрей Веревский.

Его компания "Кернел" — одна из крупнейших агрокомпаний в Украине, акции которой котируются на Варшавской фондовой бирже. Земельний банк компании оценивается в 550 тысяч га. Компания производит 8% всего подсолнечного масла в мире и экспортирует свою продукцию в более чем 60 стран.

За последние 5 лет "Кернел" был одним из самых активных покупателем аграрных активов в Украине. Компания работала как "пылесос", покупая новые сельхозкомпании и мощности для производства масла. Примеров масса.

СПРАВКА. В феврале 2016 года по результатам конкурса правительство Арсения Яценюка одобрило "Кернелу" продажу Укргазбанком требований на завод компании "Креатив" за 96 млн долларов. Агрохолдинг при этом еще и получил отсрочку на погашение 50% суммы — на пять лет. В 2017 "Кернел" приобрел агрохолдинг "Украинские аграрные инвестиции" с земельным банком 190 тысяч га за 155 млн долларов, а также анонсировала старт строительства масляного завода в Хмельницкой области. В 2017 году "Кернел" купил "Агро Инвест Украина" за 43,3 млн долларов. В том же году Антимонопольный комитет разрешил агрохолдингу приобрести 10 агропредприятий в международной компании Glencore. В феврале 2019 "Кернел" стал владельцем 5,85% доли в ViOil Holding Ltd — холдинговой компании, контролирующей два маслоэкстракционных завода с годовой мощностью переработки 1,1 миллиона тонн и сеть элеваторов в Западной Украине. Перед этим агрохолдинг Веревского купил компанию "Рейл Транзит Карго Украина" за 64 млн долларов, в собственности которой было 3000 вагонов-зерновозов.

Покупка активов, которые оказались в залоге у Дельта банка, выглядит логичной в рамках экспансионной стратегии "Кернела".

Зачем компании эти активы? В "Кернеле" на вопросы ЭП не ответили. В то же время аналитики считают, что активы интересны Веревскому по ряду причин.

"На создание таких активов "с нуля" потребуется около 200 млн долл, но трудно судить о состоянии и рыночной стоимости заложенного имущества сегодня. В случае реализации данных прав предприятия портовой инфраструктуры будут интересны "Кернелу" для увеличения перевалки зерновых", — говорит аналитик Concorde Capital Андрей Передерий.

"Это готовый имущественный комплекс с доступом к порту и железной дороге. Покупка производственного комплекса с таким дисконтом является выгодным приобретением само по себе", — считает консультант аналитического департамента компании Pro-Consulting Андрей Мокряков.

Неprozorro…

Чтобы Веревский стал собственником упомянутых активов, оставалось уладить документарные формальности.

Однако до окончательного закрытия сделки, СМИ обратили внимание, что ранее эта же компания Веревского — "Скай" — предлагала за аналогичные активы более 900 млн грн и стала победителем конкурса, однако сделка не была завершена из-за решения суда по иску компании, которая не принимала участия в торгах.

После этого начал разгораться скандал, в процесс вмешались недовольные продажей вкладчики Дельта банка, в результате чего Фонд заявил, что вероятно торги произошли с определенным сговором и он обратится к залогодержателям — НБУ и Укрэксимбанку с предложением не признавать результаты торгов.

Собеседники ЭП, близкие к Фонду, признали, что торги прошли с определенными манипуляциями.

"Как выйти из этой ситуации, сейчас никто не знает. Повторные торги вряд ли гарантируют цену выше, а сам отказ признавать сделку поставит под сомнения все торги на площадке", — говорит ЭП один из собеседников.

Более того, по мнению представителей Фонда, близких к процессу торгов, Веревский не собирался в действительности платить за эти активы 906 млн грн.

"В тех торгах участвовала Фингруп Фактор, которая подняла цену до стартовой — 897 млн, после чего "Скай" Веревского повысил ее на 1% до 907 млн, но этих денег он не платил и судя по всему, не собирался.

Так, в Фонд принесли судебный иск, составленный задним числом, которым торги признавались недействительными. "Кернелу" просто надо было сорвать торги. Вероятно, после этого они провели переговоры с конкурентами, а потом уже купили актив с таким большим дисконтом", — объясняет собеседник ЭП, близкий к Фонду гарантирования.

Реальная цена актива — Х

Сколько в действительности сегодня стоит актив, неизвестно. Предприятия работают, но находятся в процессе банкротства, которое очевидно может быть фиктивным, чтобы усложнить Фонду гарантирования вкладов судебные тяжбы и лишить его возможности взять имущественные комплексы на баланс Дельта банка.

Последний раз представители Фонда смотрели объект вместе с арбитражным управляющим в августе 2016 года, соответственно отчетность предприятия никто из Фонда уже давно не видел, как и сами объекты.

Конкурентные торги в Украине практически отсутствуют. В Фонде уже давно не скрывают, что покупателями кредитов выступают либо сами заемщики, либо их конкуренты, что бывает крайне редко.

Таким образом работающие предприятия, на создание которых было потрачено более 4 млрд грн денег клиентов Дельта банка, обесценились до 4% от балансовой стоимости.

На вышепопомянутом круглом столе заместитель директора-распорядителя ФГВ Светлана Рекрут сообщила, что у Фонда гарантирования вкладов физических лиц отсутствуют юридические основания не подписывать договор по итогу торгов 7 июня.

Компания "Скай" уже оплатила лот, "Укрэксимбанк" согласовал сделку, а решение Нацбанка ожидается до конца июля. На запрос ЭП о том, будет ли НБУ согласовывать данную сделку и считает ли он ее рыночной, в регуляторе пока не отвечают.

На том же круглом столе член совета НБУ Тимофей Милованов заявил, что залоговые активы надо продавать быстро и не важно по какой цене, чтобы инвесторы смогли заняться их развитием. "Самое главное, чтобы активы работали", — сказал Милованов.

При этом физлица-вкладчики обанкротившихся банков все еще ждут возврата своих вкладов на сумму около 30 млрд грн.