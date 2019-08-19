Першим заступником голови АМКУ може стати колишня колега Терентьєва

Першим заступником голови Антимонопольного комітету може стати Ольга Піщанська, яка працювала разом із нинішнім головою АМКУ Юрієм Терентьєвим в ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Про це свідчать дані з реєстру НАЗК, передають "Наші гроші".

Зазначається, що у 2014 році Піщанську призначили менеджером з організації закупівель ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", у той період нинішній голова АМКУ Юрій Терентьєв працював генеральним юрисконсультом "Арселору".

У своїй декларації Піщанська вказала, що володіє цінними паперами "АрселорМіттал".

Також з осені 2018 року вона одноосібно володіє компанією "Закупівельні рішення", контролює "Стем інжиніринг" (45%) і "Промпроектсервіс" (94%).

Партнер Піщанської по "Стем інжиніринг" - Руслан Баранник, який працює заступником директора департаменту інвестицій і інжинірингу "АрселорМіттал".

Протягом минулого року Піщанська отримала сумарний дохід у розмірі 147 тисяч гривень - за основним місцем роботи та за сумісництвом.

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Нагадуємо:

31 липня президент Володимир Зеленський своїми указами призначив Ольгу Нечитайло та Наталію Буроменську державними уповноваженими Антимонопольного комітету.

5 липня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення трьох державних уповноважених АМКУ – Агії Загребельської, Андрія Вовка та Валерія Полюховича.

8 липня був підписаний також указ про звільнення заступниці голови АМКУ Марії Ніжнік.