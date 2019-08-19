Першим заступником голови АМКУ може стати колишня колега Терентьєва
Першим заступником голови Антимонопольного комітету може стати Ольга Піщанська, яка працювала разом із нинішнім головою АМКУ Юрієм Терентьєвим в ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".
Про це свідчать дані з реєстру НАЗК, передають "Наші гроші".
Зазначається, що у 2014 році Піщанську призначили менеджером з організації закупівель ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", у той період нинішній голова АМКУ Юрій Терентьєв працював генеральним юрисконсультом "Арселору".
У своїй декларації Піщанська вказала, що володіє цінними паперами "АрселорМіттал".
Також з осені 2018 року вона одноосібно володіє компанією "Закупівельні рішення", контролює "Стем інжиніринг" (45%) і "Промпроектсервіс" (94%).
Партнер Піщанської по "Стем інжиніринг" - Руслан Баранник, який працює заступником директора департаменту інвестицій і інжинірингу "АрселорМіттал".
Протягом минулого року Піщанська отримала сумарний дохід у розмірі 147 тисяч гривень - за основним місцем роботи та за сумісництвом.
Рекомендуємо почитати: Дев'ять негренят: хто з керівників АМКУ виживе після чисток Зеленського
Нагадуємо:
31 липня президент Володимир Зеленський своїми указами призначив Ольгу Нечитайло та Наталію Буроменську державними уповноваженими Антимонопольного комітету.
5 липня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення трьох державних уповноважених АМКУ – Агії Загребельської, Андрія Вовка та Валерія Полюховича.
8 липня був підписаний також указ про звільнення заступниці голови АМКУ Марії Ніжнік.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua