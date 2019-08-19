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Первым заместителем главы АМКУ может стать бывшая коллега Терентьева

Понедельник, 19 августа 2019, 12:45

Первым заместителем председателя Антимонопольного комитета может стать Ольга Пищанская, которая работала вместе с нынешним главой АМКУ Юрием Терентьевым в ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Об этом свидетельствуют данные из реестра НАПК, передают "Наші гроші".

Отмечается, что в 2014 году Пищанскую назначили менеджером по организации закупок ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", в тот период нынешний глава АМКУ Юрий Терентьев работал генеральным юрисконсультом "Арселор".

В своей декларации Пищанская указала, что владеет ценными бумагами "АрселорМиттал".

Также с осени 2018 года единолично владеет компанией "Закупочные решения", контролирует "Стэм инжиниринг" (45%) и "Промпроектсервис" (94%).

Партнер Пищанской по Стэм инжиниринг - Руслан Баранник, который работает замдиректором департамента инвестиций и инжиниринга АрселорМиттала.

В течение прошлого года Пищанская получила суммарный доход в размере 147 000 гривен - по основному месту работы и по совместительству.

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Напомним:

31 июля Президент Владимир Зеленский своими указами назначил Ольгу Нечитайло и Наталью Буроменскую государственными уполномоченными Антимонопольного комитета.

5 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении трех государственных уполномоченных АМКУ - Агии Загребельской, Андрея Вовка и Валерия Полюховича.

8 июля был подписан также указ об увольнении замглавы АМКУ Марии Нижник.

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ТЭК

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