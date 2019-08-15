До кінця року суттєвого зниження курсу гривні не очікується - банкіри

Терміни початку сезонної девальвації гривні можуть зміститися ближче до початку жовтня.

Так вважають банкіри, опитані агентством "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні вже можна сказати, що терміни початку сезонного зростання курсу долара порушені: до середини серпня спостерігається стабільний девальваційний тренд долара, ринок завис на рівні трирічного мінімуму 25-25,20 гривень за долар.

У цьому році традиційний початок девальваційного тренду для гривні варто очікувати з невеликою затримкою - з початку жовтня", - заявив директор казначейства банку "Кредит Дніпро" Олег Курінний.

За словами Курінного, головним чинником зміцнення курсу гривні став підвищений попит на гривневі ОВДП з боку нерезидентів.

"Восени, як правило, підвищується попит на енергоносії, також очікується піковий обсяг погашення зовнішніх позик, що може вплинути на ослаблення гривні.

Але рекордний урожай зернових і гідний обсяг золотовалютних резервів дозволяють сподіватися, що девальвація, якщо і буде, то незначною" , - вважає експерт.

Він прогнозує, що за умови збереження політичної стабільності до кінця 2019 року курс гривні залишиться в коридорі 25,5-26,5 гривень за долар.

Владислав Кравець, заступник голови правління Першого інвестиційного банку, прогнозує, що до кінця вересня, поки не буде сформований новий склад уряду, курс гривні істотно не зміниться.

"До кінця вересня, поки не буде сформований новий склад уряду і більшість в Раді, поки не буде зрозуміла економічна програма нового уряду і поки не будуть побудовані його взаємини з НБУ, курс гривні буде в бічному тренді", - зазначив банкір.

Старший аналітик Райффайзен Банку Аваль Михайло Ребрик вважає, що традиційні осінні тренди в цьому році будуть згладжені.

"У базовому сценарії ми очікуємо повернення курсу гривні в діапазон 25,5-26,5 гривень за долар з можливим ситуативним ослабленням до 27,5 грн за долар до кінця поточного року", - сказав він.

При цьому, Ребрик зазначив, що девальваційні очікування можуть посилитися у разі зростання політичної турбулентності.

"Основними факторами сильної гривні є рекордний урожай зернових і відносно низькі світові ціни на енергоносії. Крім того, тренд на зниження ключових ставок в США і ЄС, ймовірно, буде підтримувати апетит інвесторів до ризику.

Тому збереження політичної стабільності, формування технократичного уряду, інтенсифікація структурних реформ і відновлення співпраці з МВФ можуть послужити переорієнтації міжнародних капіталів в українські фінансові інструменти з більш турбулентних ринків країн, що розвиваються", - сказав він.