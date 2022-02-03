Гривня піднялася в індексі Бігмака від The Economist

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За даними щорічного індексу БігМака від видання The Economist українська гривня на 58,1% недооцінена проти долара.

Про це йдеться у даних The Economist.

Ціна БігМаку в Україні становить 69 гривні, у США - 5,81 долара. Курс "БігМаку", таким чином, становить 11,88. Якщо фактичний обмінний курс вважати за 28,37 гривні, різниця передбачатиме, що українська гривня недооцінена на 58,1%.

Торік цей показник становив 61,1%, а у 2020 році – 58%. Гривня – шоста найбільш недооцінена валюта у світі, поряд із індійською рупією та румунським леєм. За рік вона піднялася на одну позицію.

У 2021 році для оцінки гривні вперше зробили можливість коригування на розмір економіки країн, що порівнюються (у даному випадку США та України). Так як БігМак коштує в Україні на 58,1%, з урахуванням різниці у ВВП на душу населення він повинен би бути на 41,8% дешевше.

Тобто у такому разі гривня недооцінена на 28,1% (торік – 29%).

Індекс БігМака, що враховує ВВП на душу населення джерело The Economist

Без коригування лише дві валюти виявилися переоціненими: швейцарський франк, та норвезька крона. Шведська крона покинула цей перелік і приєдналася до недооцінених валют – хоч і не набагато.

Найбільш недооціненою валютою став російський рубль. Відразу за ним – турецька ліра, після якої з більшим відривом знаходиться індонезійська рупія.

Журнал The Economist публікує Індекс Бігмака щорічно з 1986 року. Індекс заснований на теорії паритету купівельної спроможності. В основі дослідження лежить вартість бургера Біг Мак в McDonalds в різних країнах світу з вартістю цього ж бургера в США.

У виданні стверджують, що Індекс Бігмака показує віддалену перспективу зміни вартості валют в середньому в наступні десять років.

Нагадаємо:

За даними щорічного індексу БігМака від видання The Economist українська гривня на 61% недооцінена проти долара.

Економічна правда