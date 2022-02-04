Гривня продовжує зміцнюватись: закриття торгів

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4 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,11 – 28,13 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 28,11 – 28,13 гривні;

Євро – 32,11 – 32,13 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,01 – 28,25 гривні. Євро купують за 31,93 гривні, продають за 32,36 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,98 – 28,11 гривні, євро – 31,95 – 32,14 гривні.

Нагадуємо:

4 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,24 – 28,26 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 4 лютого на рівні 28,27 гривні.

Економічна правда