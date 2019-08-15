До конца года существенного снижения курса гривни не ожидается - банкиры

Сроки начала сезонной девальвации гривни могут сместиться ближе к началу октября.

Так считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"На сегодня можно сказать, что сроки начала сезонного роста курса доллара нарушены: до середины августа наблюдается стабильный девальвационный тренд доллара, рынок завис на уровне трехлетнего минимума 25-25,20 гривен за доллар.

В этом году традиционное начало девальвационного тренда для гривни стоит ожидать с небольшой задержкой - с начала октября", - заявил директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной.

По словам Куринного, главным фактором укрепления курса гривни стал повышенный спрос на гривневые ОВГЗ со стороны нерезидентов.

"Осенью, как правило, повышается спрос на энергоносители, также ожидается пиковый объем погашения внешних займов, что может повлиять на ослабление гривны.

Но рекордный урожай зерновых и достойный объем золотовалютных резервов позволяют надеяться, что девальвация, если и будет, то незначительной", - считает эксперт.

Он прогнозирует, что при условии сохранения политической стабильности до конца 2019 года курс гривни останется в коридоре 25,5-26,5 гривен за доллар.

Владислав Кравец, заместитель главы правления Первого инвестиционного банка, прогнозирует, что до конца сентября, пока не будет сформирован новый состав правительства, курс гривни существенно не изменится.

"До конца сентября, пока не будет сформирован новый состав правительства и большинство в Раде, пока не будет понятна экономическая программа нового правительства и пока не будут построены его отношения с НБУ, курс гривни будет в боковом тренде", - отметил банкир.

Старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик считает, что традиционные осенние тренды в этом году будут сглажены.

"В базовом сценарии мы ожидаем возвращения курса гривни в диапазон 25,5-26,5 гривен за доллар с возможным ситуативным ослаблением до 27,5 грн за доллар к концу текущего года", - сказал он.

При этом, Ребрик отметил, что девальвационные ожидания могут усилиться при росте политической турбулентности.

"Основными факторами сильной гривны является рекордный урожай зерновых и относительно низкие мировые цены на энергоносители. Кроме того, тренд на снижение ключевых ставок в США и ЕС, вероятно, будет поддерживать аппетит инвесторов к риску.

Поэтому сохранение политической стабильности, формирование технократического правительства, интенсификация структурных реформ и возобновление сотрудничества с МВФ могут послужить переориентации международных капиталов в украинские финансовые инструменты с более турбулентных рынков развивающихся стран", - сказал он.