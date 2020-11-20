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Наступного року ще 10 географічних брендів можуть стати офіційними

П'ятниця, 20 листопада 2020, 12:09
 

Наступного року Мінекономіки має наміри зареєструвати ще 10 географічних брендів.

Про це повідомляє Interfax.

"Ми розраховуємо на 10 нових географічних брендів наступного року – це і херсонські кавуни, і карпатський мед. Це створює передумови для розвитку туризму там, де ці географічні найменування реєструються", - розповів заступник міністра економіки Олександр Романишин.

Такі кроки приваблюють зокрема й інвесторів.

Нагадаємо:

Раніше брендом вже стала Мелітопольська черешня – її реєстрація завершилась у червні.

11 листопада 2019 року Міністерство економіки видало свідоцтво про реєстрацію права на використання зареєстрованого зазначення походження товару щодо сиру "Гуцульська овеча бриндзя".

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