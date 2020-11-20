Наступного року ще 10 географічних брендів можуть стати офіційними
Наступного року Мінекономіки має наміри зареєструвати ще 10 географічних брендів.
Про це повідомляє Interfax.
"Ми розраховуємо на 10 нових географічних брендів наступного року – це і херсонські кавуни, і карпатський мед. Це створює передумови для розвитку туризму там, де ці географічні найменування реєструються", - розповів заступник міністра економіки Олександр Романишин.
Такі кроки приваблюють зокрема й інвесторів.
Нагадаємо:
Раніше брендом вже стала Мелітопольська черешня – її реєстрація завершилась у червні.
11 листопада 2019 року Міністерство економіки видало свідоцтво про реєстрацію права на використання зареєстрованого зазначення походження товару щодо сиру "Гуцульська овеча бриндзя".
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