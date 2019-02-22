Як Apple переміг Coca-Cola: злети і падіння 15 найбільших брендів за 19 років

Аналітики показали динаміку вартості брендів 15 найбільших світових компаній за останні 19 років.

Дані демонструються в відео за даними консалтингового агентства Interbrand.

Так, в 2000-2008 роках трійка лідерів була незмінною: Coca-Cola, Microsoft, IBM.

У 2009 році Microsoft поступився другим місцем IBM. У 2012 його обігнав і витіснив з трійки Google, а потім Microsoft поступився четверте місце стрімко дорожчає Apple.

Уже в 2013 році Apple зайняв перше місце і залишається там до сих пір. Coca-Cola за п'ять років спустився на п'яте місце.

Бренд Nokia в 2001 році посідав п'яте місце. У 2011 році Apple витіснив його з Топ-10, а в 2012 Samsung витіснив його з Топ-15.

Amazon потрапив в Топ-15 в 2014 році, і за чотири роки піднявся до Топ-3.

Interbrand спиралося на дані Thomson Reuters, Global Data і Infegy. При складанні рейтингу аналізувалася фінансова і споживча інформація, а також здатність бренду формувати лояльну аудиторію і залишатися актуальним.

Економічна правда