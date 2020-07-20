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Небезпечні двійники

Небезпечні двійники

Спалах коронавірусу спровокував хвилю контрафакту. Як бізнесу захистити свою продукцію і репутацію?
Понеділок, 20 липня 2020, 08:23
Марія Ортинська
патентна повірена, CEO IPStyle

Мабуть, немає жодної галузі економіки і жодної країни, де відсутній контрафакт.

Сумарні збитки від нього складно підрахувати.

За даними EUIPO (відомство з інтелектуальної власності Євросоюзу. – ЕП) та OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку. – ЕП), у країнах ЄС до 6,8% імпорту, а це 121 млрд євро на рік, – контрафакт.

Обсяг торгівлі контрафактними товарами у світі оцінюється 509 млрд дол, що становить 3,3% світової торгівлі. А за оцінками World Trademark Review, у 2022 році він сягне 991 млрд дол. Серйозні економічні збитки – далеко не все.

Контрафакт, особливо ліки, продукти, напої та косметичні засоби, загрожує здоров'ю споживачів. Дитячі іграшки та одяг теж можуть таїти чимало небезпек. Хімічні речовини і токсини здатні спричиняти алергічні реакції, задуху, отруєння. Під час пандемії ця безпека набула ще більшого значення.

На жаль, спалах коронавірусу спровокував зростання контрафактної продукції в Європі, США і решті світу. Підробляли і тести на вірус, і засоби індивідуального захисту. Робили це настільки вправно, що їх закуповували урядові організації.

Безумовно, ринки контрафактної фармацевтичної продукції привабливі завдяки високому прибутку, низьким ризикам виявлення і судового переслідування. За даними EUIPO та OECD, міжнародна торгівля контрафактними ліками перевищила 4 млрд євро. Їх основні виробники – Китай, Гонконг, Індія, Сінгапур.

У Європі та США проблеми посилюються розвитком онлайн-аптек, які часто продають контрафактну продукцію дешевше від оригіналу. Торгівля лікарським контрафактом сприяла вибуховому зростанню поштових експрес-доставок.

До слова, Інтерпол навесні провів операцію "Пангея XIII", під час якої поліція, митниця та органи охорони здоров'я з 90 країн вилучили несанкціоновану медичну продукцію, у тому числі підроблені маски, неякісні дезінфікуючі засоби для рук і противірусні препарати, які зловмисники продавали через інтернет.

Результатом операції став 121 арешт. Вилучено потенційно небезпечну "фармацевтику" на понад 14 млн дол. Припинено діяльність 2 500 сайтів.

Контрафакт боляче б'є по брендах і виробниках. Коли на ринку є попит, завжди знайдуться ті, хто скопіюють продукцію і запропонують дешевший варіант. Від оперативного реагування виробника залежить, чи отримає копія поширення.

Як чесному бізнесу себе захистити?

Рекомендація № 1. Зареєструйте торговельну марку, дизайн, а якщо важлива технологія, то запатентуйте винахід, корисну модель. Не маючи зареєстрованого об'єкта, боротися з контрафактом майже неможливо.

Рекомендація №2. Проводьте моніторинг на предмет контрафакту в онлайні та офлайні. Багато хто помилково вважає, що якщо держава видає свідоцтво на ТМ або патент, то вона і бореться з контрафактом. Насправді ж порятунок потопаючого – справа рук самого потопаючого. Це не пов'язано з особливостями країн, ваш продукт – ваше завдання боротися з підробками.

Рекомендація № 3. Навчайте покупця. Він повинен уміти відрізняти оригінал від підробки. Це не тільки корисно, а й цікаво. Розкажіть йому історію створення упаковки, поясніть, яку роль відіграє малопомітна, на перший погляд, деталь.

Раніше міжнародні бренди проводили семінари, виступали на конференціях, друкували і поширювали каталоги на тему оригіналів і підробок. Чому б зараз вам не приділити увагу відповідним історіям у соцмережах?

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Рекомендація № 4. Попросіть покупця допомогти вам. Якщо ви навчили його відрізняти підробку від оригіналу, нехай він повідомить вам про контрафакт. Один факт може виявити обсяг контрафактної продукції на мільйони.

Рекомендація № 5. Дійте. Найбільша помилка брендів у боротьбі з підробками – залишити справу на самоплив. Бізнес часто говорить: "Мій клієнт ніколи не купить підробку" або "Підробка коштує в десять разів дешевше. Звичайно, мій клієнт не буде її купувати, а прихильник контрафакту нехай купує".

Не згодна. Від бездіяльності ми не тільки втрачаємо кошти, а й ризикуємо здоров'ям нашого покупця і втрачаємо репутацію. До того ж, клієнт може вирішити, що бренд не піклується про якість власної продукції.

Рекомендація № 6. Робіть показові виступи. Нерідко бізнес не бореться з контрафактом через незначну кількість осіб, які підробляють його продукцію. Фокусуйтеся на кількох, але робіть виступи показовими. Знаю кілька брендів одягу й алкоголю, яких найрідше підробляють саме через їхню активну позицію.

Рекомендація № 7. Публічність. Поміркуйте, чи можете ви скористатися публічністю, своєю вагою в соцмережах на свою користь. Наприклад, кілька українських брендів виставляють підробки в сторіз і тегають акаунти, що продають контрафакт. З одного боку, вони їх рекламують. З іншого – неймовірним чином акаунти перестають бути активними і закриваються.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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