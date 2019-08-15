Бренды уже не в тренде: покупатели активно ищут новые марки

Покупатели во всем мире активно ищут новые бренды, и только 8% считают себя преданными сторонниками своих любимых торговых марок.

Об этом свидетельствуют результаты глобального исследования, проведенного компанией Nielsen.

Так, 42%-ум респондентам в мире нравится пробовать новые продукты и практически половина из них (49%) предпочитают проверенные продукты и бренды, но иногда готовы пробовать новое.

Интерес к новым брендам вызван, в том числе, ростом уровня доходов потребителей на развивающихся рынках. Именно это снизило субъективный барьер к приобретению новинки, говорится в исследовании.

"Риски для брендов никогда не были так велики, как сегодня, когда подавляющее большинство потребителей открыты к новинкам", – говорит Джо Эллис, первый вице-президент по исследованию потребителей Nielsen.

Он объясняет это так называемым Amazon-эффектом, который расширяет выбор и повышает осведомленность о ценах, и даже больше.

"В Китае в приложении WeChat существуют целые группы по "охоте" за скидками или даже посредничество в выгодных покупках. В Великобритании доставка "до двери" свежих продуктов "noname" осуществляется по ценам, не уступающим ценам супермаркетов. Это касается также традиционной розницы, которая пытается найти способы сохранения рентабельности в мире, где доставка на дом подрывает маржу", - говорится в сообщении.

В разрезе стран, наиболее склонны к частому переключению между брендами жители Юго-Восточной Азии – 47% готовы менять бренды или пробовать новинки; за ними следуют жители Африки, стран Персидского залива (45%) и Латинской Америки (42%).

Менее склонны к смене брендов - жители Северной Америки и Европы (36% и 33% соответственно).

Украинские покупатели в большей мере похожи на своих западноевропейских соседей.

"Доля покупателей, активно пробующих новинки – 27%. Тем не менее, сейчас, как никогда, украинские покупатели наслаждаются богатым ассортиментом товаров: каждый 2-й опрошенный нами украинец подтвердил, что ему доступен более широкий выбор брендов в сравнении с пятью годами назад. И это то, что скорее роднит нас с другими восточноевропейскими странами", – считают в Nielsen.

В то же время украинский покупатель остается чувствительным к цене, отмечается в отчете.

"Поэтому не удивительно, что Украина находится в ТОП-10 стран, для которых хорошее соотношение цены и качества является решающим при переключении между брендами или при пробе новых продуктов", - говорится в результатах исследования.

Глобальное исследование Nielsen охватывает более 30 тыс. пользователей Интернета в 64-х странах. Опрос представляет собой интернет-анкету, время заполнения которой около 30 минут. Опрос имеет квоты на основе возраста и пола для каждой страны. Данные квоты проверяются DataScience на уровне страны.

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Экономическая правда