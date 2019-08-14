У "Нафтогазі" та міністерствах розкритикували рішення Гройсмана дати ТЕС Ахметова дешевий газ

У НАК "Нафтогаз України" заявили, що зобов’язання від уряду щодо постачання газу за пільговою ціною на Луганську ТЕС є спробою здійснити приховане субсидіювання приватної компанії з державного бюджету.

Про це повідомляє прес-служба НАК.

"Сьогоднішнє рішення уряду дискримінує інші, у тому числі державні, ТЕС України, які не мають подібних преференцій. Воно створює небезпечний прецедент прямого втручання держави у відносини між суб’єктами господарювання та підриває ринкові засади функціонування енергетичного ринку України", - йдеться в повідомленні.

У "Нафтогазі" нагадують, що у 2018 році Луганська ТЕС вже мала аналогічні проблеми, пов’язані з припиненням постачання вугілля.

"Тоді за рекомендацією уряду НКРЕКП встановила додатковий платіж на користь ТОВ "ДТЕК Східенерго" для покриття додаткових витрат Луганської ТЕС, пов’язаних з виробництвом електроенергії з використанням газу", - заявили в НАК.

За даними ЕП, постанова Кабміну надасть преференції також ще одній ТЕС.

"Нафтогаз" зобов’язаний продавати "пільговий" газ компанії "ДТЕК Східенерго", до якої крім Луганської ТЕС входить й Курахівська ТЕС. Тобто збитки держбюджету будуть становити не 100-300 млн грн в місяць, а ще більше", - каже співрозмовник ЕП в Міненерго.

Ця інформація підтверджується також даними на сайті НКРЕКП.

За інформацією джерела Економічної правди, низка міністерств не схвалили такий крок.

"Мінфін посилався на зобов'язання компенсувати "Нафтогазу" цю знижку і що гроші в бюджеті на це не закладені. Це рішення уряду може погіршити становище України на переговорах з МВФ", – заявив співрозмовник.

"Були зауваження також у Мін'юсту (набуття чинності заднім числом) і у МЕРТ (дискримінація, відсутність консультацій з Секретаріатом Енергоспівтовариства, відсутність обґрунтування)", – додає він.

Нагадуємо:

14 серпня Кабінет міністрів вирішив зобов’язати Нафтогаз постачати газ на Луганську ТЕС, яка входить до холдингу ДТЕК Ріната Ахметова, за ціною 2,895 тис. грн за тис. куб. м.

Це майже на 40% дешевше за поточну ціну газу для населення.

Таке рішення прем’єр-міністр Володимир Гройсман аргументує тим, що через блокаду постачання вугілля до Луганської ТЕС з території РФ електростанція перейшла на виробництво електрики з газу, у результаті чого вартість виробленої нею електроенергії зросла.

Економічна правда