Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на ТЕС Ахметова за зниженою ціною

Кабінет міністрів зобов'язав НАК "Нафтогаз" продавати газ Луганській ТЕС по ціні 2895 грн за тисячу кубометрів - приблизно на 40% дешевше, ніж ціна газу для населення.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 14 серпня, повідомляє у Facebook представник президента у Кабміні Андрій Герус.

Таке рішення Кабмін аргументує тим, що через блокаду постачання вугілля до Луганської ТЕС з території РФ електростанція перейшла на виробництво електрики з газу, у результаті чого вартість виробленої нею електроенергії зросла.

Тому в уряді вирішили ухвалити рішення, яким знизять ціну газу для Луганської ТЕС, щоб зменшити її збиток від виробництва електрики із газу.

Луганська ТЕС належить "ДТЕК" Ріната Ахметова.

"Раніше ДТЕК купив вугільні шахти у Ростовській обл РФ, інвестував у ті шахти значні кошти. Тобто прийняв рішення працювати у РФ, взяв на себе усі можливості та ризики, пов`язані із роботою у РФ. Останні три роки ДТЕК поставляв вугілля із Ростовської області на Луганську ТЕС, перекладав це у тарифи споживачів по формулі Роттердам, а прибутки клав собі у кишеню (ну, може, ділилися із корумпованими партерами по Роттердаму, але ми типу цього не знаємо).

Але як тільки Росія вирішила перекрити поставки вугілля, і довелося використовувати газ, то ДТЕК відразу прийшов до держави. Щоб усі тимчасові збитки перекласти на державний "Нафтогаз України". Приватизація прибутків, націоналізація збитків", - прокоментував рішення Кабміну Герус.

За його словами, 8 інших ТЕС, які належать групі ДТЕК, продають свою електроенергію дорожче, аніж електроенергія коштує у Словаччині чи Білорусі.

"Компанія ДТЕК зараз продає своє вугілля по ціні майже 100 дол/т, хоча вугілля у Роттердамі коштує 50 дол/т. Більше ніхто у світі не може продавати вугілля по 100 дол, тільки ДТЕК на "немонопольному" ринку України", - додав він.

"По-моєму, це безпрецедентне рішення - вперше за всю історію Нафтогаз зобов’язали продавати газ по спецціні приватній компанії (яка не виробляє тепло)", - вважає представник президента.

Нагадаємо:

29 липня Луганська ТЕС ("ДТЕК Східенерго") через відсутність поставок вугілля з Російської Федерації перейшла на використання природного газу.

Економічна правда