Уряд скасував обмеження Гройсмана на тарифи на опалення та гарячу воду

Кабінет міністрів на засіданні 15 листопада прийняв рішення "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови від 26 червня 2019 року №560", якою встановлювався граничний тариф на опалення і гаряче водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та навколишнього середовища.

Скасованою постановою №560 Кабмін Володимира Гройсмана встановив граничний тариф на послугу з постачання теплової енергії для населення на рівні 1,4 тис грн за 1 Гкал за наявності приладів обліку і 35,21 грн за 1 кв. м без приладів обліку.

Також було встановлено граничний тариф на послугу гарячого водопостачання на рівні 83,66 грн за кубометр за умови підключення рушникосушарок і 75,74 грн за кубометр за відсутності рушникосушарок.

"Рішення забезпечує стійке проходження опалювального сезону та усуває загрозу відключення міст від газу через економічно необґрунтовані ставки тарифів", — сказано в повідомленні.

У Міненерго стверджують, що встановлення граничних тарифів на опалення і гарячу воду суперечить вимогам МВФ і ставить під загрозу відключення опалення і гарячого водопостачання.

Крім того, з відповідним проханням до прем'єр-міністра Олексія Гончарука звернулася Асоціація міст України.

За оцінкою уряду, середньозважений тариф по Україні на теплову енергію станом на 1 травня становив 1,8 тис грн за Гкал, а обмеження тарифу відповідно до скасованої постанови призвело б до додаткових витрат місцевих бюджетів за час опалювального сезону 2019/2020 року на суму 7 млрд грн.

Нагадуємо:

Постановою №560 від 26 червня 2019 року Кабінет міністрів ввів граничний рівень цін на 1 Гкал теплоенергії в системі централізованого опалення для міст обласного значення та Києва на рівні 1,4 тис. грн.

Як пояснював прем'єр-міністр Гройсман, обмеження цін на тепло було покликане спонукати місцеву владу вкладати кошти місцевих бюджетів в модернізацію ЖКГ, а також обумовлено зниженням цін на газ.

Економічна правда