В "Нафтогазе" и министерствах раскритиковали решение Гройсмана дать ТЭС Ахметова дешевый газ

В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что обязательство от правительства о поставках газа по льготной цене на Луганскую ТЭС является попыткой осуществить скрытое субсидирование частной компании из государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

"Сегодняшнее решение правительства дискриминирует другие, в том числе государственные, ТЭС Украины, не имеющих подобных преференций. Оно создает опасный прецедент прямого вмешательства государства в отношения между субъектами хозяйствования и подрывает рыночные принципы функционирования энергетического рынка Украины", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" напоминают, что в 2018 году Луганская ТЭС уже имела аналогичные проблемы, связанные с прекращением поставок угля.

"Тогда по рекомендации правительства НКРЭКУ установила дополнительный платеж в пользу ООО "ДТЭК Востокэнерго" для покрытия дополнительных расходов Луганской ТЭС, связанных с производством электроэнергии с использованием газа", - заявили в НАК.

По данным ЭП, постановление Кабмина предоставит преференции также еще одной ТЭС.

"Нафтогаз" обязан продавать "льготный" газ компании "ДТЭК Востокэнерго", в которую кроме Луганской ТЭС входит и Кураховская ТЭС. То есть убытки госбюджета будут составлять не 100-300 млн грн в месяц, а еще больше", - говорит собеседник ЭП в Минэнерго .

Эта информация подтверждается также данными на сайте НКРЭКУ.

По информации источника Экономической правды, ряд министерств не одобрили такой шаг.

"Минфин ссылался на обязательство компенсировать "Нафтогазу" эту скидку и деньги в бюджете на это не заложены. Это решение правительства может ухудшить положение Украины на переговорах с МВФ", - заявил собеседник.

"Были замечания также у Минюста (вступление в силу задним числом) и у МЭРТ (дискриминация, отсутствие консультаций с Секретариатом Энергосообщества, отсутствие обоснования)", - добавляет он.

Напоминаем:

14 августа Кабинет министров решил обязать Нафтогаз поставлять газ на Луганскую ТЭС, которая входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова, по цене 2,895 тыс. грн за тыс. куб. м.

Это почти на 40% дешевле текущей цены газа для населения.

Такое решение премьер-министр Владимир Гройсман аргументирует тем, что из-за блокады поставок угля Луганской ТЭС с территории РФ электростанция перешла на производство электричества из газа, в результате чего стоимость производимой ею электроэнергии возросла.

Экономическая правда