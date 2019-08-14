Facebook визнав, що прослуховував голосові повідомлення користувачів

Facebook залучав сотні підрядників, щоб розшифровувати голосові повідомлення користувачів соціальної мережі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, в Facebook заявили, що розшифровка звукових повідомлень припинилася "понад тиждень тому".

Як запевнили в компанії, користувачі, чиї повідомлення піддавалися розшифровці, погоджувалися на це, вибираючи спеціальну опцію в програмі Messenger для Facebook.

Журналісти Bloomberg стверджують зворотне: політика Facebook передбачає збір "контенту, повідомлень та іншої інформації, яку ви надаєте" при "відправленні повідомлень або спілкуванні один з одним", але конкретних згадок про аудіо немає.

Джерела агентства, в свою чергу, повідомляють, що багато сторонніх підрядників, які займалися розшифровкою голосових повідомлень, були вражені, оскільки поняття не мали, де були записані і яким чином отримані ці звукові повідомлення. Співробітники слухали розмови, іноді вульгарного змісту, але не знали, навіщо їх розшифровують, пояснили джерела.

При цьому, за даними Bloomberg, Facebook не повідомляв користувачам, що їх голосові повідомлення будуть прослуховуватися третіми особами.

Як відомо, серед компаній, яких уже викрили у прослуховуванні користувачів, – Apple, Amazon і Google.