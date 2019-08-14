Facebook признал, что прослушивал голосовые сообщения пользователей

Facebook привлекал сотни подрядчиков, чтобы расшифровывать голосовые сообщения пользователей социальной сети.

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, в Facebook заявили, что расшифровка звуковых сообщений прекратилась "больше недели назад".

Как заверили в компании, пользователи, чьи сообщения подвергались расшифровке, соглашались на это, выбирая специальную опцию в программе Messenger для Facebook.

Журналисты Bloomberg утверждают обратное: политика Facebook предусматривает сбор "контента, сообщений и другой информации, которую вы предоставляете" при "отправке сообщений или общении друг с другом", но конкретных упоминаний про аудио нет.

Источники агентства, в свою очередь, сообщают, что многие сторонние подрядчики, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений, были потрясены, поскольку понятия не имели, где были записаны и каким образом получены эти звуковые сообщения. Сотрудники слушали разговоры, иногда вульгарного содержания, но не знали, зачем их расшифровывают, пояснили источники.

При этом, по данным Bloomberg, Facebook не сообщал пользователям, что их голосовые сообщения будут прослушиваться третьими лицами.

Как известно, среди компаний, которых уже уличили в прослушке пользователей, — Apple, Amazon и Google.