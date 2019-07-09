Фонд гарантування продасть активи 10 банків одним мегапулом
Фонд гарантування сформував пул з невикуплених раніше активів балансовою вартістю 10 мільярдів гривень і продасть їх на аукціоні.
Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.
"Цей пул був сформований за календарним підходом. До його складу входять права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, які укладені з суб'єктами господарювання та фізичними особами, а також дебіторською заборгованістю", - повідомили у Фонді.
Зазначені активи знаходяться на балансі 10 неплатоспроможних банків, а саме: банк "Фінанси і Кредит", Радикал банк, Укрбізнесбанк, Енергобанк, банк "Київська Русь", Профін банк, Євробанк, Дельта банк, Платинум банк, Імексбанк.
У Фонді зазначили, що торги відбудуться за голландською моделлю аукціону. Початкова ціна пулу становить 459,78 млн грн.
Аукціон призначений на 22 липня. Організатор відкритих торгів — ТОВ "Ексіто Партнерс і Коен Україна".
Нагадаємо, станом на 1 червня 2019 року загальна сума коштів, що акумульовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, становить 8,721 мільярда гривень.
Економічна правда
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