Фонд гарантування продасть активи 10 банків одним мегапулом

Фонд гарантування сформував пул з невикуплених раніше активів балансовою вартістю 10 мільярдів гривень і продасть їх на аукціоні.

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

"Цей пул був сформований за календарним підходом. До його складу входять права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, які укладені з суб'єктами господарювання та фізичними особами, а також дебіторською заборгованістю", - повідомили у Фонді.

Зазначені активи знаходяться на балансі 10 неплатоспроможних банків, а саме: банк "Фінанси і Кредит", Радикал банк, Укрбізнесбанк, Енергобанк, банк "Київська Русь", Профін банк, Євробанк, Дельта банк, Платинум банк, Імексбанк.

У Фонді зазначили, що торги відбудуться за голландською моделлю аукціону. Початкова ціна пулу становить 459,78 млн грн.

Аукціон призначений на 22 липня. Організатор відкритих торгів — ТОВ "Ексіто Партнерс і Коен Україна".

Нагадаємо, станом на 1 червня 2019 року загальна сума коштів, що акумульовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, становить 8,721 мільярда гривень.

Економічна правда