Все разделы
Укр / Рус

Фонд гарантирования продаст активы 10 банков одним мегапулом

Вторник, 9 июля 2019, 10:30

Фонд гарантирования сформировал пул из невыкупленных ранее активов балансовой стоимостью 10 миллиардов гривен и продаст их на аукционе. 

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Этот пул был сформирован по календарному подходу. В его состав входят права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, которые заключены с субъектами хозяйствования и физическими лицами, а также дебиторской задолженности", - сообщили в Фонде.

Указанные активы находятся на балансе 10 неплатежеспособных банков, а именно: банк "Финансы и Кредит", Радикал банк, Укрбизнесбанк, Энергобанк, банк "Киевская Русь", Профин банк, Евробанк, Дельта банк, Платинум банк, Имэксбанк.

В Фонде отметили, что торги состоятся по голландской модели аукциона. Начальная цена пула составляет 459,78 млн грн.

Аукцион назначен на 22 июля. Организатор открытых торгов " ООО "Эксито Партнерс и Коэн Украина".

Напомним, по состоянию на 1 июня 2019 года общая сумма средств, саккумулированных Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составляет 8,721 миллиарда гривень.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Фонд гарантирования вкладов банки

powered by lun.ua
Материалы по теме
Как Веревский приобрел активы "Дельта банка" с дисконтом 96% 8 июля 2019, 09:01
Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам двух банков 7 июня 2019, 19:20
Наследие Порошенко: что достанется Зеленскому в финансовом блоке 27 мая 2019, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!