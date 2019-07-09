Фонд гарантирования продаст активы 10 банков одним мегапулом

Фонд гарантирования сформировал пул из невыкупленных ранее активов балансовой стоимостью 10 миллиардов гривен и продаст их на аукционе.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Этот пул был сформирован по календарному подходу. В его состав входят права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, которые заключены с субъектами хозяйствования и физическими лицами, а также дебиторской задолженности", - сообщили в Фонде.

Указанные активы находятся на балансе 10 неплатежеспособных банков, а именно: банк "Финансы и Кредит", Радикал банк, Укрбизнесбанк, Энергобанк, банк "Киевская Русь", Профин банк, Евробанк, Дельта банк, Платинум банк, Имэксбанк.

В Фонде отметили, что торги состоятся по голландской модели аукциона. Начальная цена пула составляет 459,78 млн грн.

Аукцион назначен на 22 июля. Организатор открытых торгов " ООО "Эксито Партнерс и Коэн Украина".

Напомним, по состоянию на 1 июня 2019 года общая сумма средств, саккумулированных Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составляет 8,721 миллиарда гривень.

Экономическая правда