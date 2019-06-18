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Фонд гарантування повідомив, скільки коштів у нього на рахунках

Вівторок, 18 червня 2019, 13:58
 

Станом на 1 червня 2019 року загальна сума коштів, що акумульовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, становить 8,721 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

"Загальна сума коштів, що акумульовані Фондом, станом на 1 червня 2019 року складає 8 721,052 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Надходження до Фонду гарантування від регулярного збору за січень-травень 2019 року становили 1 774,176 млн грн.

Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, що були передані в управління Фонду після набрання чинності Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (26.02.2012), у межах гарантованого відшкодування станом на 1 червня 2019 року становила 89 446,4 млн грн.

Станом на 1 червня 2019 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховується 75 банків-учасників.

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