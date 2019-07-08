"Нафтогаз": "Північний потік-2" – енергетична пастка для європейців

Заява очільника Кремля про те, що "Росія готова йти до кінця в реалізації "Північного потоку-2" на тлі збройного конфлікту у Сирії, анексії Криму та війни на Донбасі має насторожити керівників європейських країн.

Про це заявили на сторінці НАК "Нафтогаз-України" у Facebook.

"Після того, як країни ЄС стануть заручниками одного постачальника, росіяни зможуть легко ігнорувати демократичні правила і втручатись не лише у економічне життя європейських країн, а й диктувати свої політичні забаганки", - зазначається у повідомленні.

Також у НАК додали, що, немає сумнівів у тому, що "Північний потік-2" – це енергетична пастка для європейців.

"У Кремлі звикли говорити мовою шантажу та сили. Ми це добре знаємо, адже Україна пережила та впоралась з трьома енергетичними кризами, які влаштував Газпром", - наголосили в НАК.

Водночас у компанії подякували ОБСЄ за резолюцію про енергетичну безпеку в Європі, в якій "Північний потік-2" і "Турецький потік" згадуються як потенційно небезпечні й такі, що можуть стати засобами економічного і політичного примусу.

Зі свого боку глава НАК Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook також заявив, що проекти "Nord Stream – 2" та "Турецький потік" - важелі політичного та економічного тиску Росії на інші держави.

"Це не лише думка України, але й, відсьогодні, - офіційна позиція Парламентської асамблеї ОБСЄ", - підкреслив Коболєв.

Нагадаємо:

У випадку запуску "Північного потоку-2" негативних наслідків для ЄС буде набагато більше, ніж переваг.

Чи потрібен у такому разі Європі цей проект, і якими будуть наслідки для України, читайте у публікації ЕП: "Україна, Європа та "Північний потік-2": десять аргументів проти проекту Кремля".

Також повідомлялось, що запуск Північного потоку-2 може негативно вплинути на конкурентне середовище в ЄС.

На початку червня глава Nord Stream 2 визнав ризики зриву запуску "Північного потоку-2".

У ЄС вважають, що "Північний потік-2" не запрацює ще 2-3 роки.

Економічна правда