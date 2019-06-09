Глава Nord Stream 2 визнав ризики зриву запуску "Північного потоку-2"

Політика нинішнього уряду Данії, який поки не дозволив прокладку газопроводу Північний потік-2 в своїх територіальних водах, може перешкодити запуску проекту в намічений термін.

Про це сказав екс-канцлер Німеччини, голова ради директорів оператора будівництва газопроводу Nord Stream 2 Герхард Шредер, передає Рейтер.

"Північний потік-2 - це той проект, який може бути введений в експлуатацію вже в кінці року. Але є проблема - це, очевидно, політика Данії. Це пов'язано з політичним тиском США", - сказав він.

Шредер також зазначив, що заплановані на поточний рік вибори в Данії можуть змінити ситуацію і дозволити закінчити укладання трубопроводу в термін.

Нагадаємо, у ЄС вважають, що "Північний потік-2" не запрацює ще 2-3 роки.