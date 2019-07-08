"Нафтогаз": "Северный поток-2" - энергетическая ловушка для европейцев

Заявление главы Кремля о том, что "Россия готова идти до конца в реализации "Северного потока- 2" на фоне вооруженного конфликта в Сирии, аннексии Крыма и войны в Донбассе должно насторожить руководителей европейских стран.

Об этом заявили на странице НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"После того, как страны ЕС станут заложниками одного поставщика, россияне смогут легко игнорировать демократические правила и вмешиваться не только в экономическую жизнь европейских стран, но и диктовать свои политические прихоти", - говорится в сообщении.

Также в НАК отметили, что, нет сомнений в том, что "Северный поток-2" - это энергетическая ловушка для европейцев.

"В Кремле привыкли говорить на языке шантажа и силы. Мы это хорошо знаем, ведь Украина пережила и справилась с тремя энергетическими кризисами, которые устроил Газпром", - отметили в НАК.

Со своей стороны глава НАК Андрей Коболев на своей странице в Facebook также заявил, что проекты "Nord Stream 2" и "Турецкий поток" - рычаги политического и экономического давления России на другие государства.

"Это не только мнение Украины, но и, отныне, - официальная позиция Парламентской ассамблеи ОБСЕ", - подчеркнул Коболев.

В компании поблагодарили ОБСЕ за резолюцию об энергетической безопасности в Европе, в которой "Северный поток-2" и "Турецкий поток" упоминаются как потенциально опасные и такие, которые могут стать средствами экономического и политического давления.

Напомним:

В случае запуска "Северного потока-2" негативных последствий для ЕС будет гораздо больше, чем преимуществ.

Нужен ли в таком случае Европе этот проект, и какими будут последствия для Украины, читайте в публикации ЭП: "Украина, Европа и "Северный поток-2": десять аргументов против проекта Кремля".

Также сообщалось, что запуск "Северного потока-2" может негативно повлиять на конкурентную среду в ЕС.

В начале июня глава Nord Stream 2 признал риски срыва запуска"Северного потока-2".

В ЕС считают, что "Северный поток-2" не заработает еще 2-3 года.

Экономическая правда