Ощадбанк виграв позов на 100 мільйонів до "Укркави"

2 липня 2019 року Ощадбанк на рівні Великої Палати Верховного Суду довів свою правову позицію про незаконне визнання виконавчого напису на суму понад 100 мільйонів гривень таким, що не підлягає виконанню.

Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку.

Як повідомили у фінустанові, недобросовісний боржник Ощадбанку – ТОВ "Укркава" - понад три роки не виконує взяті на себе зобов’язання та не хотів повертати борг за кредитом.

Щоб уникнути відповідальності, підприємство отримало на свою користь рішення господарського суду Одеської області та постанову Одеського апеляційного госпсуду про визнання виконавчого напису, яким звернено стягнення на будівлі та споруди заводу з виробництва розчинної кави та кавових виробів, що належать "Укркаві", таким, що не підлягає виконанню.

"Під час судового розгляду було піднято такі основоположні питання як безспірність вимог при вчиненні виконавчого напису та строки, протягом яких виконавчий напис може бути вчинено", - зазначили у банку.

І додали, що залишення правової позиції судів першої та апеляційної інстанцій без змін мало б негативний наслідок як для банківської системи, так і для економіки в цілому.

"Оскільки могло б призвести до загострення проблематики застосування судової практики у справах про визнання виконавчих написів такими, що не підлягають виконанню, а відтак використання такого способу захисту прав кредиторів як вчинення виконавчого напису могло б бути фактично знищено", - пояснили в Ощадбанку.

Тому фінустанова вирішила захистити свої права, звернувшись до Верховного Суду.

"Командою юристів Ощадбанку було вибудовано правову позицію, що дозволила переконати Верховний Суд у незаконності ухвалених судами попередніх інстанцій рішень", - розповіли у банку.

У результаті колегія суддів Великої Палати Верховного Суду скасувала незаконні судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій.

"Та постановлено нове рішення, яким ТОВ "Укркава" відмовлено у позові про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, в повному обсязі" - резюмували у банку.

Нагадаємо, раніше в "Ощадбанку" назвали три способи стягнення 1,3 мільярда доларів з Росії.

Економічна правда