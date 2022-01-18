Ощадбанк запустив касовий апарат у смартфоні

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Державний Ощадбанк запустив власне програмне РРО у сервісі прийому платежів через смартфон ОщадPAY, банк пропонує єдиний тариф для підключення еквайрингу з використанням ОщадPAY - 1,7%.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Ощадбанк першим серед банків розпочав забезпечувати торговців сервісом фіскалізації безготівкових оплат та оплат готівкою через програмне РРО, використовуючи смартфон, що стало обов’язковим для більшості ФОП на єдиному податку 2-4 груп з 1 січня 2022 року.

Цю функцію банк додав до ОщадPAY - додатку для бізнес-клієнтів, який дає можливість без додаткового обладнання використовувати смартфон, що має NFC-модуль на базі Android версії 8.0 або вище, як торговий POS-термінал", - йдеться у повідомленні.

Сервіс фіскалізації розроблено та підтримується компанією УКР.ПЕЙ.

Банк пропонує єдиний тариф для підключення еквайрингу з використанням ОщадPAY - 1,7% суми операції без додаткових платежів за умови зарахування платежів на рахунок у банку. Підключення ПРРО в рамках пілотного періоду безкоштовне.

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Нагадуємо:

Державний ПриватБанк встановив з 15 січня 2022 року для бізнес-клієнтів єдиний базовий розмір комісії за послуги еквайрингу у торгівельних точках (прийому платежів за банківськими картками) у розмірі 1,8%.

У Нацбанку констатували дотримання міжнародними платіжними системами Visa та Masterсard домовленостей щодо зниження комісій інтерчейндж.

Компанія Mastercard з 26 листопада ввела в дію нові зменшені розміри міжбанківських ставок (інтерчейндж) в Україні відповідно до рішення Антимонопольного комітету (АМКУ).

Антимонопольний комітет дозволив платіжним системам Mastercard та Visa виконати меморандум щодо зменшення міжбанківської ставки.

Антимонопольний комітет розпочав справу щодо надання дозволу компаніям Mastercard і Visa на виконання меморандуму з НБУ щодо зниження міжбанківських ставок (інтерчейндж).

НБУ спільно з міжнародними платіжними системами Visa і Mastercard працюватимуть над посиленням конкуренції на платіжному ринку України - відповідний меморандумпідписали представники Нацбанку, Visa і Mastercard.

Через меморандум між Нацбанком, Visa і Mastercard, який передбачає зниження ставок інтерчейндж, невдовзі розмір кешбеку може значно скоротитись.

В Антимонопольному комітеті раніше розкритикували ідею встановити граничні розміри комісійної винагороди і інтерчейнджу.

Економічна правда