АМКУ оштрафував Ощадбанк на 500 тисяч за зловживання у "Картці киянина" – у банку не згодні

фото: ощадбанк

Антимонопольний комітет оштрафував АТ "Ощадбанк" на 503,6 тис грн за неконкурентні умови обслуговування "Картки киянина". У банку заявили про незгоду з рішенням АМКУ.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

"Мова йде про зловживання банком його монопольним становищем під час участі у проєкті "Муніципальна картка "Картка киянина".

Комітет з'ясував, що АТ "Ощадбанк" був одноосібним банком-учасником проєкту та в його межах самостійно встановлював порядок і умови відкриття та ведення карткових рахунків", - йдеться у повідомленні.

"У період з червня 2016 року по грудень 2021 року банк висував умовою отримання "Картки киянина" обов’язкове підключення платної послуги СМС-інформування. Також у цей же період під час реєстрації карток у системі дистанційного банківського обслуговування (Web/Mobile-банкінг (Ощад 24/7) відбувалася автоматична активація платної послуги СМС-інформування. При цьому банком не пропонувалися кращі, конкурентні умови обслуговування "Картки киянина".

Оскільки АТ "Ощадбанк" був єдиним банком-учасником проєкту "Муніципальна картка "Картка киянина", власники відповідних карток змушені були погоджуватися на його умови та зазнавали фінансових витрат", - йдеться у позиції регулятора.

Так, Комітет визнав порушенням:

підключення платної послуги СМС-інформування як обов’язкової умови для отримання "Картки киянина";

вимоги підключення платної послуги СМС-інформування для доступу до системи дистанційного банківського обслуговування в рамках проєкту "Картка киянина".

За ці два порушення на АТ "Ощадбанк" наклали штраф загальною сумою 503 552 гривні.

При визначенні суми штрафу в АМКУ врахували, що банк уже припинив порушення, не заперечував факт його вчинення та співпрацював із Комітетом під час розгляду справи.

Доповнено позицією Ощадбанку.

"Ощадбанк висловлює незгоду з сьогоднішнім рішенням АМКУ оштрафувати банк на суму 503 552 грн за зловживання монопольним становищем у веденні карткових рахунків користувачів муніципальних карток "Картка киянина".

Наша позиція ґрунтується на тому факті, що ця програма започаткована КМДА у 2015 році і Ощадбанк долучився до проекту як додатковий учасник", - йдеться у позиції держбанку.

"Банк займає монопольне становище на ринку послуг з ведення цих рахунків у зв’язку з обставинами, які не залежать від банку: спочатку активну участь у реалізації цього проекту брав лише банк "Хрещатик", який згодом було ліквідовано.

Ощадбанк, з метою недопущення соціальної напруги, був змушений перевипустити картки для клієнтів банку "Хрещатик". Інші банки також мали і мають можливість долучитися до проекту. Окрім того, для Ощадбанку цей проект є більше соціальним, аніж комерційним", - додали у банку.

"Оскаржувати чи ні рішення АМКУ Ощадбанк прийме після його отримання та детального вивчення", - резюмували у фінустанові.

Економічна правда