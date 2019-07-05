Ощадбанк выиграл иск на 100 миллионов к "Укркаве"

2 июля 2019 года Ощадбанк на уровне Большой Палаты Верховного Суда доказал свою правовую позицию о незаконном признании исполнительной надписи на сумму более 100 миллионов гривень таким, что не подлежит исполнению.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Как сообщили в финучреждении, недобросовестный должник Ощадбанка - ООО "Укркава" - более трех лет не выполнял взятые на себя обязательства и не хотел возвращать долг по кредиту.

Чтобы избежать ответственности, предприятие получило в свою пользу решение хозяйственного суда Одесской области и постановление Одесского апелляционного хозсуда о признании исполнительной надписи, которым обращено взыскание на здания и сооружения завода по производству растворимого кофе и кофейных изделий, принадлежащих "Укркаве", такой, что не подлежит исполнению.

"В ходе судебного разбирательства были подняты такие основополагающие вопросы как бесспорность требований при совершении исполнительной надписи и сроки, в течение которых исполнительная надпись может быть совершена", - отметили в банке.

И добавили, что оставление правовой позиции судов первой и апелляционной инстанций без изменений могло бы иметь негативное последствие как для банковской системы, так и для экономики в целом.

"Поскольку могло бы привести к обострению проблематики применения судебной практики по делам о признании исполнительной надписи не подлежащей выполнению, а затем использование такого способа защиты прав кредиторов как совершение исполнительной надписи могло бы быть фактически уничтожено", - пояснили в банке.

Поэтому финучреждение решило защитить свои права, обратившись в Верховный Суд.

"Командой юристов Ощадбанка было построено правовую позицию, которая позволила убедить Верховный Суд в незаконности принятых судами предыдущих инстанций решений", - рассказали в банке.

В результате коллегия судей Большой Палаты Верховного Суда отменила незаконные судебные решения судов первой и апелляционной инстанций.

"Вынесено новое решение, которым ООО "Укркава" отказано в иске о признании исполнительной надписи не подлежащей исполнению в полном объеме", - резюмировали в банке.

Напомним, ранее в "Ощадбанке" назвали три способа взыскания 1,3 миллиарда долларов с России.

Экономическая правда