Ощадбанк выиграл иск на 100 миллионов к "Укркаве"
2 июля 2019 года Ощадбанк на уровне Большой Палаты Верховного Суда доказал свою правовую позицию о незаконном признании исполнительной надписи на сумму более 100 миллионов гривень таким, что не подлежит исполнению.
Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.
Как сообщили в финучреждении, недобросовестный должник Ощадбанка - ООО "Укркава" - более трех лет не выполнял взятые на себя обязательства и не хотел возвращать долг по кредиту.
Чтобы избежать ответственности, предприятие получило в свою пользу решение хозяйственного суда Одесской области и постановление Одесского апелляционного хозсуда о признании исполнительной надписи, которым обращено взыскание на здания и сооружения завода по производству растворимого кофе и кофейных изделий, принадлежащих "Укркаве", такой, что не подлежит исполнению.
"В ходе судебного разбирательства были подняты такие основополагающие вопросы как бесспорность требований при совершении исполнительной надписи и сроки, в течение которых исполнительная надпись может быть совершена", - отметили в банке.
И добавили, что оставление правовой позиции судов первой и апелляционной инстанций без изменений могло бы иметь негативное последствие как для банковской системы, так и для экономики в целом.
"Поскольку могло бы привести к обострению проблематики применения судебной практики по делам о признании исполнительной надписи не подлежащей выполнению, а затем использование такого способа защиты прав кредиторов как совершение исполнительной надписи могло бы быть фактически уничтожено", - пояснили в банке.
Поэтому финучреждение решило защитить свои права, обратившись в Верховный Суд.
"Командой юристов Ощадбанка было построено правовую позицию, которая позволила убедить Верховный Суд в незаконности принятых судами предыдущих инстанций решений", - рассказали в банке.
В результате коллегия судей Большой Палаты Верховного Суда отменила незаконные судебные решения судов первой и апелляционной инстанций.
"Вынесено новое решение, которым ООО "Укркава" отказано в иске о признании исполнительной надписи не подлежащей исполнению в полном объеме", - резюмировали в банке.
Напомним, ранее в "Ощадбанке" назвали три способа взыскания 1,3 миллиарда долларов с России.
Экономическая правда
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