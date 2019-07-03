Бензин у світі подорожчав майже на 3%: найдорожчий - у Гонконзі

Ціни на бензин у світі виросли на 2,9% у середньому за перші три місяці 2019 року в порівнянні з попереднім кварталом.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Ціни порівняли у 61 країні. При цьому враховувалися економічні показники, згідно з якими визначали, в яких із цих країн найдорожчий, і в який - найдешевший бензин.

"Інформація сортується за середньою ціною палива і доступності, відсотку від денної заробітної плати, необхідної для покупки бензину. Також показаний відсоток особистого доходу, витраченого щороку на його покупку", - зазначає видання.

Так, найдорожчий бензин - у Гонконзі, там він коштує 2,21 долара за літр.

Далі йдуть: Норвегія (1,98 дол), Нідерланди (1,88 дол), Ізраїль (1,83 дол), Італія (1,81 дол), Данія (1,77 дол), Фінляндія (1,75 дол) , Франція (1,73 дол), Португалія (1,69 дол), Німеччина (1,67 дол).

Серед країн, де найдешевший бензин, лідирує Венесуела - 0,01 долара за літр.

Далі йдуть: Іран (0,11 дол), Кувейт (0,35 дол), Нігерія (0,40 дол), Єгипет (0,46 дол), Малайзія (0,50 дол), Саудівська Аравія (0,56 дол ), ОАЕ (0,66 дол), Пакистан (0,70 дол), Індонезія (0,73 дол).

Дані щодо України в цьому рейтингу не вказані. Водночас вказана вартість за 1 літр бензину в сусідній Польщі (1,39 дол) і Росії (0,73 дол).

Ціни надані GlobalPetrolPrices.com. Дані візуалізації були зібрані Bloomberg, МВФ, ООН і Всесвітнім банком.

Нагадаємо, ціни на бензин і дизпаливо в Україні в квітні зросли на 1 гривню.

Економічна правда