Бензин в мире подорожал почти на 3%: самый дорогой – в Гонконге

Цены на бензин в мире выросли на 2,9% в среднем за первые три месяца 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Цены сравнили в 61 стране. При этом учитывались экономические показатели, согласно которым определяли, в какой из этих стран самый дорогой, и в какой – самый дешевый бензин.

"Информация сортируется по средней цене топлива и доступности, проценту от дневной заработной платы, необходимой для покупки бензина. Также показан процент личного дохода, потраченного каждый год на его покупку", - отмечает издание.

Так, самый дорогой бензин оказался в Гонконге, там он стоит 2,21 доллара за литр.

Далее следуют: Норвегия (1,98 долл), Нидерланды (1,88 долл), Израиль (1,83 долл), Италия (1,81 долл), Дания (1,77 долл), Финляндия (1,75 долл), Франция (1,73 долл), Португалия (1,69 долл), Германия (1,67 долл).

Среди стран, где самый дешевый бензин, лидирует Венесуэла – 0,01 доллара за литр.

Далее следуют: Иран (0,11 долл), Кувейт (0,35 долл), Нигерия (0,40 долл), Египет (0,46 долл), Малайзия (0,50 долл), Саудовская Аравия (0,56 долл), ОАЭ (0,66 долл), Пакистан (0,70 долл), Индонезия (0,73 долл).

Данные относительно Украины в этом рейтинге не указаны. В то же время указана стоимость 1 литра бензина в соседней Польше (1,39 долл) и России (0,73 долл).

Цены предоставлены GlobalPetrolPrices.com. Данные визуализации были собраны Bloomberg, МВФ, ООН и Всемирным банком.

Напомним, цены на бензин и дизтопливо в Украине в апреле выросли на 1 гривню.

Экономическая правда