Кабмін пропонує збільшити обсяг фінансування дорожніх робіт до 75 мільярдів
При формуванні проекту державного бюджету на 2020 рік Кабінет міністрів пропонуватиме збільшити обсяг фінансування дорожніх робіт до 75 мільярдів гривень.
Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає "Урядовий портал".
"На наступний рік ми будемо пропонувати бюджет Дорожнього фонду не менше 75 млрд грн. Це дозволить збільшувати обсяг будівництва якісних доріг", – сказав прем'єр.
Він зазначив, що за два роки в Україні відремонтували і побудували майже 7 тисяч кілометрів доріг.
За його словами, обсяг фінансування робіт збільшувався з року в рік, цього року він становив 56 мільярдів гривень.
Нагадаємо:
У червні керівник "Укравтодору" Славомір Новак в інтерв'ю ЕП розповів, що на певних ділянках в Україні почали з’являтися дороги європейської якості.
Пріоритетом своєї роботи Новак назвав коридор GO Highway.
Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: "Смотрящих" за дорогами в Україні немає — інтерв’ю з головою "Укравтодору"
Економічна правда
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