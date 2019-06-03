"Смотрящих" за дорогами в Україні немає — інтерв’ю з головою "Укравтодору"

Керівник "Укравтодору" Славомір Новак розповів про скандальні кадрові рішення, "роздроблення" доріг на 40-метрові ділянки, знайомство з Ігорем Кононенком, дороги європейської якості в Україні та стосунки з Мінекономіки.

Славомір Новак — один з небагатьох іноземців, якому досі вдається втриматися в кріслі держслужбовця категорії "А" в Україні. Інтерв'ю з ним журналісти ЕП записували в понеділок, 27 травня, в офісі чиновника у центрі столиці.

Одна з пріоритетних тем, яку журналісти планували обговорити, — скандал навколо екс-начальника Служби автодоріг у Тернопільській області Богдана Юлика, якого Новак хотів призначити своїм заступником, але уряд поставив це питання на паузу.

Скандал розгорівся 4 травня після публікації заступника міністра економіки Максима Нефьодова. Він оприлюднив наказ, яким Новак в обхід рішення Кабміну начебто уповноважив Юлика виконувати обов'язки заступника голови "Укравтодору".

"Схоже, у нас тепер новий керівник "Автодору", — заявив Нефьодов, натякаючи на несамостійність польського фахівця.

Разом з наказом на поверхню випливла інша історія. Виявилося, що Юлик був фігурантом журналістського розслідування щодо маловідомої фірми, яка розділила сім доріг у Тернопільській області на 177 ділянок по 40 метрів, аби уникнути тендеру.

Під час інтерв'ю Новак намагався виправдати свого підлеглого, а слова опонентів коментував у найкращих дипломатичних традиціях: жодного слова про політику. Утім, без політики в інтерв'ю не обійшлося: в українських реаліях організація, яка керує десятками мільярдів гривень, не може існувати поза політикою.

Та й залишити без відповідей питання, які посипалися на Новака від офіційних осіб, ЕП теж не могла. У переліку — заступник голови Рахункової палати Андрій Майснер, міністр інфраструктури Володимир Омелян, представники АМКУ та офісу ProZorro.

Протягом півторагодинного інтерв'ю Новак розповів про кадрові призначення в "Укравтодорі", "роздроблення" доріг на 40-метрові ділянки, знайомство з Ігорем Кононенком, судові вироки щодо корупціонерів у дорожній галузі та платні шляхи.

— Ви дивилися інавгурацію нового президента?

— На жаль, не повністю, але промову, звісно, дивився.

— Перераховуючи основні біди України, Володимир Зеленський сказав: "Це і міфічні дороги, які будуються і ремонтуються тільки у чиїйсь бурхливій уяві". Люди на вулиці зустріли цю фразу оплесками. Що ви можете йому відповісти?

— По-перше, я ніколи не коментую політичних заяв. Інавгураційна промова президента, на мою думку, — це вступ до наступної кампанії. Ми знаємо, що президент заявив про дострокові вибори до парламенту. Мені здається, що це частина нової кампанії.

Це було трошки в бік нинішнього прем'єра, його уряду і колишнього президента, тому що дороги були важливою частиною їх виборчої кампанії. Я цього не хочу коментувати.

По-друге, ми робимо свою роботу, і будь-який уряд, будь-який президент мають її продовжити, тому що не можна бути європейською країною без якісних доріг. А що ми робимо? Ми просто виконуємо свою роботу: змінюємо дорожню інфраструктуру.

— Що змінилося за останні три роки?

— У червні буде 2,5 року як я на цій посаді. Думаю, нам багато вдалося. Коли я думав про інші країни і свій досвід у ЄС, я не знаю іншої такої країни, де за два роки вдалося стільки зробити. По-перше, ми запустили будівельну машину. Вона працює повним ходом.По-друге, створили прозору систему планування, фінансування, проектування будівництва та ремонту доріг. Додамо сюди і децентралізацію доріг, і Дорожній фонд.

З одного боку, ми здійснили реальні кроки у відновленні доріг, почали масштабну роботу з будівництва і ремонту. З іншого боку, побудували фундамент для майбутніх проектів. Дорожній фонд — це чудовий інструмент на майбутнє. У європейських країнах він був створений 30-40 років тому. Нам це вдалося зробити тільки з 2018 року. Тобто зміни є.

— У попередньому інтерв'ю ви говорили, що 95% доріг — у жахливому стані.

— Мова йде про звіт Світового банку. Там йшлося, що на кінець 2016 року 95% всіх доріг були в критичному стані. Загальна мережа доріг становить 170 тис км. Разом з місцевими дорогами вдалося відремонтувати 7 тис км. Це непоганий результат за два роки, але варто пам'ятати, що 2,5 року тому ще не було цього фінансування.

Масштабні роботи тільки починаємо. З року в рік буде зростання, але це тривалий процес. Два роки тому на засіданні уряду я сказав: "Я не маг, тому дива від мене очікувати не слід. Я просто готовий професійно працювати, реформувати галузь і розпочати масштабний ремонт". Це ми робимо, але дива нема.

фото прес-служби "Укравтодору"

— Ви також говорили, що через п'ять років в Україні з'являться дороги європейської якості.

— Вже з'явилися на певних ділянках. Можу гарантувати, що за п'ять років ми об'єднаємо обласні центри. Це наша стратегія, тому що відремонтувати одразу все неможливо.

— Можете назвати основні проекти?

— Продовжуємо роботи на нашому пріоритетному коридорі GO Highway. У 2019 році проводимо ремонт у Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях, а також капітальний ремонт мосту через Хаджибейський лиман в Одеській області.

Почали ремонт доріг Н-11 Миколаїв — Дніпро і Н-14 Миколаїв — Кропивницький. У 2019 році завершимо ділянку від межі Миколаївської області до Кропивницького.

Від межі з Кіровоградською областю на південь, до Миколаєва, у 2019 році починаємо капітальний ремонт шляху Н-14 в бетоні. З важливих проектів — дорога Н-31 Дніпро — Решетилівка. Це будівництво бетонної дороги з підключенням до коридору М-03 Київ — Харків — Довжанський. За кілька років поїдемо якісною дорогою від Дніпра до Києва.

На коридорі Н-08 Бориспіль — Маріуполь в рамках окремої бюджетної програми продовжуємо ремонт ділянки Запоріжжя — Маріуполь.

ПРО "НОВОГО" КЕРІВНИКА "УКРАВТОДОРУ" ТА "40-МЕТРОВУ СХЕМУ"

— Пропоную поговорити про скандальну спробу призначити Богдана Юлика вашим першим заступником. Якою була ваша мотивація?

— Я б не сказав, що це скандал. Цей процес зупинився на рівні уряду. Я не коментую слів політиків, не втручаюся в політичні баталії. Нехай кожен оцінює це як хоче.

Якщо я беру когось на роботу, то визначаю завдання і даю можливість їх виконувати. Він має право працювати в рамках повноважень, згідно із законом, професійно, прозоро, але необхідно мати можливість реалізувати ці завдання. Я як керівник "Укравтодору" повинен мати можливість співпрацювати з людьми, яким довіряю.

— Щодо політичних питань. Очевидно, що в такій структурі як "Укравтодор", де переплетено багато інтересів і де присутні величезні кошти, навряд чи вдасться обійтися без політики. Прокоментуйте, щоб ці питання зникли.

— Маєте на увазі Юлика?

— Так.

— Він пройшов усі перевірки, жодних зауважень не було. Він працює у структурі "Укравтодору" в рамках своїх повноважень. Це більше політична тема. Скажу зі свого попереднього досвіду. Коли я, міністр, приходив до прем'єр-міністра Туска і пропонував співробітників своїми заступниками, Туск ніколи не втручався в мої призначення.

— Якщо він пройшов усі перевірки, чому до нього є питання в уряду?

— Це не до мене, а до людей, які мають питання.

— Ви ж знаєте чому його не хочуть призначити?

— Знаю. Там є зауваження про те, що коли на перехідний рік в рамках децентралізації з 1 січня 2018 року ми передали місцеві дороги (частину доріг передали в підпорядкування ОДА. — ЕП), деякі адміністрації просто не встигли створити свої внутрішні підрозділи, які будуть замовниками на дорогах місцевого значення. Я погодився, щоб Служби автодоріг в областях на рік залишили як замовника на місцеві дороги, як це було до цього.

Була пропозиція з боку Тернопільської ОДА, щоб роздрібнити тендери на допорогову вартість. На жаль, Юлик як замовник виконав розпорядження ОДА. Як ОДА запропонувала, так він це й оголосив. Це була помилка. Ми це вчасно зупинили.

Він отримав догану, але найважливіше — ми виправили ситуацію. Скажу відверто, що це була відповідальність ОДА, а не Служби автодоріг. Він отримав за це по вухах.

— Якщо це не його відповідальність, чому він отримав догану?

— Тому що він повинен був зреагувати, як я зреагував.

— Все-таки він мав стосунок?

— Він повинен реагувати, хоча виконував рішення ОДА. По-перше, тут не було жодної корупційної складової. По-друге, це не його рішення, він був виконавцем. Я не хочу цього пояснювати, тому що це дуже складно. Думаю, що кожен має право на помилки.

— Мова про те, що створені напередодні компанії, які виграли тендери, могли бути з ним пов'язані. У публікації "Наших грошей" оприлюднені фото, на яких Юлик позує з власниками фірми, які до цього не мали стосунку до дорожньої галузі.

фото "наші гроші"

— Ні, ми це проконтролювали дуже жорстко. Там помилка. Є будівельна компанія і є спортивна команда зі схожою назвою, яка не має відношення до будівельних робіт. Вони не брали участі в жодних тендерах і закупівлях. І смішно, і страшно. Хтось переплутав.

— Уперше чую, що ця компанія не має стосунку до цих людей. Тобто це фейк?

— Насправді це фейк.

Після інтерв’ю у прес-службі зазначили, що у публікації "Наших грошей" було допущено помилку.

"Є детальне пояснення місцевих активістів, автомайданівців (ознайомитися можна тут і тут). Це просто співзвучність, яка була комусь з політичних мотивів вигідна, щоб спекулювати цією темою", — заявили в прес-службі.

У поясненнях йдеться, що у реєстрі існує дві фірми зі схожою назвою. Перша — ТОВ "БМБУД", друга — ТОВ "БМ-БУД". Однак обидві компанії займаються будівництвом доріг.

Крім того, згадані фірми пов'язані між собою через Олександра Зіновійовича Івахіва (на фото перший ліворуч). В одній з фірм він значиться серед засновників, в іншій — серед керівників і підписантів.

На скриншоті — дані із системи Youcontrol . Ліворуч — дані про компанію "БМ-БУД", праворуч — про "БМБУД". На обох є прізвище Івахіва.

— Коли Нефьодов публікував наказ, він написав, що ви фактично уповноважили Юлика виконувати обов'язки першого заступника. І додав, що "у нас тепер новий керівник "Укравтодору".

— Урядовці і державні службовці повинні читати документ з розумінням. Немає жодного наказу, який би надавав Юлику додаткові можливості, крім тієї посади, яку він займає (начальник відділу контролю та документального забезпечення "Укравтодору". — ЕП).

— Він не уповноважений виконувати обов'язки першого заступника?

— Ні. Він керівник канцелярії, який за посадовими інструкціями мусить візувати всі документи. Це єдине, про що цей наказ.

— Щодо "нового керівника "Укравтодору". Нефьодов міг натякати, що вас використовують як іноземного спеціаліста з гарною репутацією, а за вами стоїть особа, яка насправді вирішує всі питання, знає українські реалії, людей та вміє працювати.

— У нас в офісі працюють 112 людей. Я єдиний іноземець, тому мені здається, що більшість знають ситуацію в Україні краще, ніж я, але працюємо якось.

— Ви назвали цю історію політично мотивованою.

— Мені так здається.

— Хто у ній зацікавлений?

— Я не політик. Це більше питання до вас, до четвертої влади. Ви повинні контролювати такі речі. Я не хочу коментувати, тому що це некультурно, і я не розумію мотивації. Розумію, що є час виборчої кампанії. Все.

фото Дмитра ларіна, 2016

— Міністр інфраструктури заявив, що альтернативи негайному звільненню він не бачить. Він теж не розібрався?

— Звільнення кого?

— Юлика із структур "Укравтодору".

— Мені дуже незручно коментувати такі заяви. Це питання не до мене.

— Ви написали, що за результатами перевірки Рахункової палати та Держаудитслужби доведено помилку ОДА. Проте офіційного звіту Рахункової палати ще нема, він з'явиться тільки 6 червня.

— Що я можу сказати? Є акти, які офіційно отримала служба.

— Акт — проміжний документ. Повинен бути звіт Рахункової палати, який поставить крапку. Тільки тоді стане зрозуміло, чи були порушення.

— Звіт завжди базується на наданих актах. Чекаємо на офіційний звіт.

— Є інформація, що справою про "роздроблення" доріг займається й НАБУ.

— Не знаю. То чудово, це їхня робота. Хотів би побачити результат.

— Є стільки питань, а ви так довіряєте цій людині, що хочете її призначити?

— Ні, якщо є заява про призначення когось, то ми за законом повинні всі документи відправити до всіх можливих служб, у тому числі в НАБУ, СБУ, прокуратуру, поліцію. Це дуже складна процедура. Насправді якщо є якісь зауваження, то вони піднімають червону картку і кажуть: "Ні, не можна". У цьому випадку цього не було.

Я керуюся лише документами, які ми отримуємо. Я не працюю в усіх службах і не знаю, де що хто робить. Я можу довіряти лише собі і то обережно. Що стосується всіх інших людей, то я мушу базуватися на документах, відносинах та оцінювати якість робіт.

ПРО ЗНАЙОМСТВО З КОНОНЕНКОМ ТА "СМОТРЯЩИХ" ЗА ДОРОГАМИ

— Після звільнення Войцех Бальчун сказав: "Мій найбільший успіх в тому, що я вижив і залишив Україну. Не "під запис" нам казали, що така заява могла бути викликана погрозами з боку так званих смотрящих, які були і залишаються в "Укрзалізниці". Чи є в "Укравтодорі" неофіційні куратори?

— Якщо він мав досвід поганих схем або незаконних дій, то повинен був подати заяву до правоохоронних органів. Ні він, ні я не маємо інструменту, щоб такі речі вирішувати.

— Якби в Україні правоохоронці займалися тим, за що отримують зарплату...

— Я розумію, але ми не про це говоримо. Я кажу про те, що ми можемо зробити. Я відверто скажу: у мене ніколи не було таких ситуацій, щоб хтось щось пропонував.

— Тобто "смотрящих" за дорогами в Україні не існує?

— Приблизно рік тому я пішов на інтерв'ю і журналістка запитала, хто у мене "смотрящий". Я не знав навіть такого слова, тому попросив пояснити. Вона пояснила, і тоді я відповів, що ні, таких речей нема. "Смотрящий" для мене — це моя дружина.

— Омелян говорив, що його з вами познайомив Ігор Кононенко, якого ЗМІ називають сірим кардиналом, людиною, яка опікувалася всіма прибутковими галузями економіки та грошовими потоками від імені Петра Порошенка.

— Це питання до міністра. Я дружу з іншими депутатами.

— Чи правда, що з Омеляном вас познайомив Кононенко?

— Мене запросив Омелян, а не Кононенко. Питання до Омеляна.

— Він запросив вас?

— На зустріч. Я приїхав до міністра Омеляна, там не було Кононенка. Я знаю багато депутатів. Не всіх, але якщо це транспортний і бюджетний комітети, лідери фракцій, то на моїй посаді я мушу їх знати.

— Ви часто спілкуєтеся з Кононенком?

— Ні.

ПРО ВІДРЕМОНТОВАНІ, ПЕРЕВАНТАЖЕНІ ТА РОЗУМНІ ДОРОГИ

— Як перевіряєте якість відремонтованих доріг? Як караєте порушників?

— Крім постійних щоденних перевірок на майданчиках, є наша централізована установа, яка називається "Дор'якість". Вона відповідає за щоденні перевірки на всіх об'єктах.

Крім того, щороку по всій країні проводимо перевірки після завершення і на початку будівельного сезону. Також на капітальних ремонтах залучаємо незалежних інженерів-консультантів, незалежний нагляд. Тобто ми жорстко контролюємо якість.

Усі виявлені недоліки мають бути усунені коштом підрядника. Якщо він не усуває, то йдемо до суду. Вже є кілька таких прикладів. Я буду наполягати на створенні чорного списку компаній будівельного ринку. Якщо є серйозні зауваження до компаній, потрібно, щоб вони або змінили свій підхід до якості виконання робіт, або вийшли з ринку.

Наступна важлива умова — всі акти виконаних робіт приймаються та оплачуються лише після перевірки "Дор'якістю". Тобто заплатити підряднику без перевірки і виправлення недоліків неможливо. На всі ремонти — гарантія п'ять років, а на капітальні ремонти — десять. Протягом цього часу підрядник має усунути всі недоліки за свої кошти.

— Якщо дорога буде зруйнована через чотири роки, то вони...

— Повинні виправити ситуацію.

— Але вони вже отримали гроші.

— Так, але гарантія є гарантія.

— Вже були такі випадки?

— Як купуємо холодильник або телевізор, то також платимо, але маємо гарантію.

— Не знаю, які дороги можуть витримати 200-тонні вантажівки.

— Це окрема тема. Перевантажені фури — це жах. Ми намагаємося ремонтувати, витрачаємо кошти платників податків, але ці дороги нещадно руйнують.

Контролює перевантаження "Трансбезпека". Ми допомагаємо їм, ремонтуємо для них майданчики, вони купують якесь обладнання. Їх потрібно посилити, причому терміново. У штаті недостатньо людей. Вони не можуть повністю все контролювати.

Ми створюємо автоматичну систему зважування в русі. Робимо пілотний проект на в'їздах до Києва. Система буде вбудована в дорогу. Вона передбачає автоматичну фіксацію і передавання сигналу до "Трансбезпеки" або поліції для подальшої зупинки. Далі — автоматичний штраф.

Цю систему хочемо залишити у сфері нашої компетенції. Аналоговий ваговий контроль повинен залишитися за "Трансбезпекою".

— Це один з елементів розумних доріг. Що ще туди входить?

— Звісно, ми йдемо в напрямку розвитку розумних доріг, але навіть в Європі (ЄС. — ЕП) цей процес перебуває на самому початку. Ми будемо поступово імплементувати в Україні цю тему, але першочергове — відремонтувати дороги.

Щоб створити систему розумних доріг, потрібно мати розумні машини. Розумні системи на дорозі вимагають розумних машин — хтось мусить отримувати цей сигнал. У цьому плані поки є проблема, адже сучасні оснащені авто дорожчі.

Що ми можемо створити в рамках розумних доріг? Зважування в русі, автоматичний контроль швидкості спільно з поліцією. За кошти Фонду безпеки будемо купувати камери для автоматичного штрафування. Це і контроль трафіку, і збір плати з вантажного транспорту. Фура має платити за те, що вона використовує дорогу і заробляє.

Все інше — це майбутні проекти, які вимагають часу і грошей. На часі — ремонт доріг.

— Коли їх відремонтуєте?

— Згідно з маршрутним принципом, за п'ять років ми повинні з'єднати всі обласні центри, але у нас ще багато викликів. У Дорожньому фонді недостатньо коштів, наприклад, на нове будівництво кошти не передбачені. Мусимо залучати нові кредитні лінії від міжнародних фінансових організацій, шукати інвесторів на концесійні дороги.

фото прес-служби "Укравтодору"

— Яким є борг "Укравтодору"?

— На 1 травня 2019 року маємо 37 млрд грн зобов'язань з попередніх років. У 2019 році боргові зобов'язання становлять 8,5 млрд грн, у 2020 році — стільки ж. Проте нам все одно необхідно залучати додаткові кредитні лінії. Цей процес буде завжди.

Будемо гасити старі борги і залучати нові, тому що механізми МВФ, Світового банку чи банків ЄС зручні і мають низький відсоток. Краще брати позики в ЄС, ніж в держбанках.

— Цей рівень боргу безпечний?

— Більш-менш. Звісно, я би хотів його не мати, але так є.

— Коли очікуються пікові виплати?

— 2019 рік і два наступні.

— Де і коли з'являться платні дороги?

— Якщо говорити про концесійні дороги, то це лише нове будівництво. Були пропозиції від Світового банку, щоб на чинній мережі робити концесію, ремонтувати і створювати платні дороги. Я не погодився, сказав, що лише нові. Кожна платна дорога повинна мати безкоштовну альтернативу. Такий європейський принцип. Так і будемо робити.

— Які маршрути розглядаються?

— Я думав, що нам швидше вдасться зробити першу концесію в Україні.

Перший концесійний проект, який пропонуємо інвесторам, — Львів — Краківець. Це від Львова до кордону з ЄС. Хоча розуміємо, що обхід Львова будемо робити вже за гроші від наступної кредитної лінії. Там залишається ділянка від КПП до Львова, це близько 60 км, вартість — 500-600 млн євро. Є проблема довіри інвесторів до держави.

Концесія означає, що треба власні гроші покласти на 20-30 років. Інвестори обережні, не люблять ризикованих проектів, а Україна має рейтинг нестабільної держави.

Я намагаюся переконати різних інвесторів. Вони приїжджають, дивляться, читають документи. Ми робимо все необхідне, щоб концесіонер отримав повний сервіс, але це рішення концесіонера — чи вкладати свої гроші. Держава має забезпечити концесіонера відповідними гарантіями, в тому числі гарантією трафіку та всіх інших витрат.

ПРО ПЕРЕЛЬОТИ, ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО ТА УВ'ЯЗНЕНИХ КОРУПЦІОНЕРІВ

— Чому ви досі виконувач обов'язків?

— Яка різниця?

— Змінилася влада, вас можна легше звільнити.

— Якщо хтось захоче звільнити, то зможе звільнити і в. о., і не в. о.

Звісно, я маю певні обмеження, зокрема, стосовно української мови. Напевно, мені було б складно скласти іспити або певні тестування з української мови. Хоча, можливо, це нескромно, але я скажу, що рівень мого досвіду, знання і професійний підхід, мені здається, набагато вищий, ніж будь-який... Ок, це нескромно, можливо, є кращі люди.

Мені це не заважає, працюю як в. о. Я навіть колись думав перейти на повноцінного керівника, але в мене багато інших завдань, щоб ще такими речами займатися.

— У вас є українське громадянство?

— Так.

— У вас подвійне громадянство?

— У мене українське і польське.

— Ви ж державний службовець.

— Я не зовсім розумію ці деталі, але знаю, що все відповідає українському законодавству.

— Коли ви отримали громадянство?

— Перед призначенням.

— У коментарях до вашого посту у Facebook був оприлюднений документ про ваші перельоти у 2017 році та питання до вас від правоохоронних органів щодо вашої діяльності. З чим пов'язаний підвищений інтерес Мінекономіки до вас?

— А що там є (в документі. — ЕП)?

— З нього випливає, що в робочий час ви часто відсутні, оскільки по понеділках і п'ятницях здійснюєте перельоти до Польщі і назад. Це правда?

Документ у Facebook оприлюднила директор з маркетингу та комунікацій ProZorro Дар'я Черкашина

— Це якась маячня. Я навіть не буду коментувати. Це питання до службовців Мінекономіки. Я навіть не хочу про це говорити. Звідки вони отримали ці речі?

— Тобто це також неправда?

— Це неправда. Класно було б так по три дні працювати. Я працюю набагато більше. Не секрет, що на вихідні я вилітаю додому, а мій дім у Гданську. Це було акцептовано як основна умова моєї співпраці в Україні, тому що мій дім у Гданську, там живе моя дружина, мої діти ходять там до школи. Інших умов бути не може.

На жаль, за останні місяці або навіть роки мені не завжди вдається полетіти на вихідні додому. Я працюю також на вихідних. Якщо хтось хоче рахувати час роботи, то нехай рахує свій. Піаритися на інших дуже просто, нехай кожен звітує сам.

— Це фейк?

— Я не знаю, фейк це чи ні.

— Зараз ви часто літаєте до Польщі?

— Немає місяця, коли б я не був за кордоном у відрядженнях. Моя робота — це також рекламувати Україну, запрошувати інвесторів. Я був багато разів в Брюсселі, Парижі, Лондоні... Зараз важливо захистити зроблене, довести, що інвестувати в Україну на часі.

— Тобто якщо вас нема на роботі, то це винятково офіційні відрядження?

— У мене нелімітований час роботи. Якби було так, що я маю працювати вісім годин, то взагалі нічого б не було.

— Але по понеділках і п'ятницях вас може й не бути на роботі?

— Сьогодні понеділок (інтерв'ю було записане в понеділок, 27 травня. — ЕП)?

— Як оформлюється ваша відсутність на роботі?

— Коли мене нема в офісі, то я у відрядженні, десь на зустрічах, в Кабміні або це вихідний день.

— Все відповідно до законодавства?

— Все, тут не може бути інакше, тому що я така людина.

— Ваш бізнес у Брюсселі працює?

— Була умова, що я повинен зупинити цей бізнес. Зараз він не працює.

— Займаєтеся тільки українськими дорогами?

— Все можна прочитати в моїй декларації. Я би хотів, щоб інші державні службовці так само чесно показали свої статки.

— Можете озвучити розмір своєї зарплати?

— Порівняно з моїми європейським колегами і навіть порівняно з колегами з українських державних установ моя зарплата не така вже й конкурентна. Вся інформація є у відкритих джерелах. (За 2018 рік Новак отримав в "Укравтодорі" 2,514 млн грн. — ЕП).

— Скільки людей за останні роки сіли за ґрати за корупцію в дорожній галузі?

— Це питання не до мене, а до суддів та правоохоронних органів. Я не стежу за вироками. За час моєї роботи я такого не чув.