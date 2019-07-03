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Кабмин предлагает увеличить объем финансирования дорожных работ до 75 миллиардов

Среда, 3 июля 2019, 13:10

При формировании проекта государственного бюджета на 2020 год Кабинет министров будет предлагать увеличить объем финансирования дорожных работ до 75 миллиардов гривень.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает "Правительственный портал".

"На следующий год мы будем предлагать бюджет Дорожного фонда не менее 75 млрд грн. Это позволит увеличивать объем строительства качественных дорог", - сказал премьер.

Он отметил, что за два года в Украине отремонтировали и построили почти 7 тысяч километров дорог.

По его словам, объем финансирования работ увеличивался из года в год, в этом году он составил 56 милливардов грвень.

Напомним:

В июне в интервью ЭП руководитель "Укравтодора" Славомир Новак рассказал, что на определенных участках в Украине начали появляться дороги европейского качества.

Приоритетом своей работы Новак назвал коридор GO Highway.

Полный текст интервью читайте по ссылке: "Смотрящих" за дорогами в Украине нет — интервью с главой "Укравтодора"

Экономическая правда

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Кабмин дороги бюджет

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