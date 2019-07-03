Кабмин предлагает увеличить объем финансирования дорожных работ до 75 миллиардов

При формировании проекта государственного бюджета на 2020 год Кабинет министров будет предлагать увеличить объем финансирования дорожных работ до 75 миллиардов гривень.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает "Правительственный портал".

"На следующий год мы будем предлагать бюджет Дорожного фонда не менее 75 млрд грн. Это позволит увеличивать объем строительства качественных дорог", - сказал премьер.

Он отметил, что за два года в Украине отремонтировали и построили почти 7 тысяч километров дорог.

По его словам, объем финансирования работ увеличивался из года в год, в этом году он составил 56 милливардов грвень.

Напомним:

В июне в интервью ЭП руководитель "Укравтодора" Славомир Новак рассказал, что на определенных участках в Украине начали появляться дороги европейского качества.

Приоритетом своей работы Новак назвал коридор GO Highway.