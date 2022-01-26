За два дні українці купили ліків за "ковідну" тисячу на 6,5 мільйонів

фото: нбу

За два дні у рамках програми "єПідтримка" українці віком від 60 років купили ліків на понад 6,5 млн грн.

Про це під час засідання уряду сказав прем'єр Денис Шмигаль.

Він додав, що усього більше 7,5 млн українців отримали заявки на отримання коштів, 1,7 млрд грн уже витратили.

"Президент також анонсував 500 грн виплат за бустерну дозу, і уряд зараз активно працює над впровадженням цієї ініціативи", - додав він.

Нагадуємо:

Програму виплат вакцинованим українцям "єПідтримка" хочуть розширити і дозволити витрачати кошти на освітні та комунальні послуги.

Українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал "Дія" ще 500 гривень в рамках програми "є-підтримка".

Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над розширенням програми "єПідтримка", щоб дозволити вакцинованим людям із інвалідністю першої групи витратити тисячу гривень допомоги від держави на ліки.

З 24 січня вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть використати 1000 гривеньза програмою єПідтримка на купівлю ліків, у тому числі онлайн.

Економічна правда