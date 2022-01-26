Підготовка підприємств до приватизації стане швидшою – прем'єр

Денис Шмигаль фото: кабмін

Кабмін затвердив рішення щодо удосконалення процедури включення об’єктів держвласності до переліку тих, які підлягають приватизації.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, зміни мають пришвидшити підготовку необхідних документів з боку відомств.

"Передбачається, що відповідні органи надаватимуть розширений спектр інформації щодо об’єктів державного майна: розміри пакетів акцій, наявність майнових комплексів, рішення судів та інше", - пояснив прем'єр.

Він додав, що, за планом, від приватизації цьогоріч планується залучити до державного бюджету 8 млрд грн.

Нагадуємо:

У 2021 році від приватизації державного майна бюджет отримав 5 млрд грн – найбільше за останні роки.

У квітні 2021 року уряд розблокував велику приватизацію в Україні, проте відтоді було продано лише один із запланованих семи об’єктів. Ним став завод Більшовик у Києві, який продали пов'язаній із групою UFuture Василя Хмельницького компанії.

Наступним аукціоном з великої приватизації повинна була стати АТ "ОГХК", проте зрештою його переносили тричі.

Дохід від приватизації у 2020 році становив 2,5 мільярда гривень при запланованих 400 мільйонів гривень.

Економічна правда