Підготовка підприємств до приватизації стане швидшою – прем'єр
Кабмін затвердив рішення щодо удосконалення процедури включення об’єктів держвласності до переліку тих, які підлягають приватизації.
Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.
За його словами, зміни мають пришвидшити підготовку необхідних документів з боку відомств.
"Передбачається, що відповідні органи надаватимуть розширений спектр інформації щодо об’єктів державного майна: розміри пакетів акцій, наявність майнових комплексів, рішення судів та інше", - пояснив прем'єр.
Він додав, що, за планом, від приватизації цьогоріч планується залучити до державного бюджету 8 млрд грн.
Нагадуємо:
У 2021 році від приватизації державного майна бюджет отримав 5 млрд грн – найбільше за останні роки.
У квітні 2021 року уряд розблокував велику приватизацію в Україні, проте відтоді було продано лише один із запланованих семи об’єктів. Ним став завод Більшовик у Києві, який продали пов'язаній із групою UFuture Василя Хмельницького компанії.
Наступним аукціоном з великої приватизації повинна була стати АТ "ОГХК", проте зрештою його переносили тричі.
Дохід від приватизації у 2020 році становив 2,5 мільярда гривень при запланованих 400 мільйонів гривень.
Економічна правда
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