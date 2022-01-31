Ліки за "ковідну тисячу": скільки купили за тиждень

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За програмою "єПідтримка" українці витратили понад 88 млн грн для купівлі ліків - загалом з початку запуску програми перерахували 7,35 млрд грн, з них витратили - майже 2 млрд грн.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Там нагадали, що можливість придбати ліки за програмою доступна з 24 січня для громадян віком від 60 років. Купити можна будь-які ліки, дозволені для застосування в Україні, як в аптечних закладах, так і в інтернет-аптеках.

"Наразі програмою єПідтримка вже скористалися понад 7 мільйонів 350 тисяч людей.

Загалом з початку запуску програми на картки українців перераховано 7,35 млрд грн. Майже 2 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили", - зазначив заступник міністра економіки Олександр Грибан.

Найпопулярнішими за видами витрат стали:

книжкові магазини – 705 млн грн;

кінотеатри – 488 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги – 249 млн грн

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 242 млн грн;

спорт – 222 млн грн;

ліки - 88 млн грн.

Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року.

Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія".

На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють, кажуть в уряді.

"Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі", - додали там.

Нагадуємо:

Програму виплат вакцинованим українцям "єПідтримка" хочуть розширити і дозволити витрачати кошти на освітні та комунальні послуги.

Українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал "Дія" ще 500 гривень в рамках програми "є-підтримка".

Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над розширенням програми "єПідтримка", щоб дозволити вакцинованим людям із інвалідністю першої групи витратити тисячу гривень допомоги від держави на ліки.

З 24 січня вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть використати 1000 гривеньза програмою єПідтримка на купівлю ліків, у тому числі онлайн.

Економічна правда