Ліки за "ковідну тисячу": скільки купили за тиждень
За програмою "єПідтримка" українці витратили понад 88 млн грн для купівлі ліків - загалом з початку запуску програми перерахували 7,35 млрд грн, з них витратили - майже 2 млрд грн.
Про це повідомляє Мінекономіки.
Там нагадали, що можливість придбати ліки за програмою доступна з 24 січня для громадян віком від 60 років. Купити можна будь-які ліки, дозволені для застосування в Україні, як в аптечних закладах, так і в інтернет-аптеках.
"Наразі програмою єПідтримка вже скористалися понад 7 мільйонів 350 тисяч людей.
Загалом з початку запуску програми на картки українців перераховано 7,35 млрд грн. Майже 2 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили", - зазначив заступник міністра економіки Олександр Грибан.
Найпопулярнішими за видами витрат стали:
- книжкові магазини – 705 млн грн;
- кінотеатри – 488 млн грн;
- театри, концерти та розважальні послуги – 249 млн грн
- залізничні та авіа пасажирські перевезення – 242 млн грн;
- спорт – 222 млн грн;
- ліки - 88 млн грн.
Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року.
Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія".
На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють, кажуть в уряді.
"Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі", - додали там.
Нагадуємо:
Програму виплат вакцинованим українцям "єПідтримка" хочуть розширити і дозволити витрачати кошти на освітні та комунальні послуги.
Українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал "Дія" ще 500 гривень в рамках програми "є-підтримка".
Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над розширенням програми "єПідтримка", щоб дозволити вакцинованим людям із інвалідністю першої групи витратити тисячу гривень допомоги від держави на ліки.
З 24 січня вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть використати 1000 гривеньза програмою єПідтримка на купівлю ліків, у тому числі онлайн.
Економічна правда
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