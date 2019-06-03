В Україні з'явилися дороги європейської якості — Новак

На певних ділянках в Україні почали з’являтися дороги європейської якості.

Про це в інтерв’ю ЕП розповів керівник "Укравтодору" Славомір Новак.

"[Дороги європейської якості] вже з'явилися на певних ділянках. Можу гарантувати, що за п'ять років ми об'єднаємо обласні центри. Відремонтувати одразу все неможливо", - заявив голова Укравтодору.\

Пріоритетом своєї роботи Новак назвав коридор GO Highway.

"У 2019 році проводимо ремонт у Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях, а також капітальний ремонт мосту через Хаджибейський лиман в Одеській області", - розповів Новак.

"Почали ремонт доріг Н-11 Миколаїв — Дніпро і Н-14 Миколаїв — Кропивницький. У 2019 році завершимо ділянку від межі Миколаївської області до Кропивницького", - додав він.

За його словами, у 2019 році почнеться капітальний ремонт шляху Н-14 від межі з Кіровоградською областю на південь, до Миколаєва. Дорога буде бетонною.

"З важливих проектів — дорога Н-31 Дніпро — Решетилівка. Це будівництво бетонної дороги з підключенням до коридору М-03 Київ — Харків — Довжанський. За кілька років поїдемо якісною дорогою від Дніпра до Києва", - розповів керівник Укравтодору.

Крім того, на трасі Н-08 Бориспіль — Маріуполь в рамках окремої бюджетної програми продовжується ремонт ділянки Запоріжжя — Маріуполь.

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: "Смотрящих" за дорогами в Україні немає — інтерв’ю з головою "Укравтодору"

Економічна правда