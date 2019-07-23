В Україні планують проектувати "парковки" для дитячих візків - Мінрегіон

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ вивчає можливість та ініціює внесення відповідних змін у державні будівельні норми, щоб у громадських місцях проектувалися спеціально обладнані місця для дитячих візочків.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Йдеться про такі громадські місця як ті, що розташовані: біля лікарень, поліклінік, шкіл, дитячих садків, торгово-розважальних центрів та супермаркетів, кафе, ресторанів та інших громадських закладів.

Як зазначив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе, навколишній простір має бути доступним та зручним для кожного, зокрема, і для батьків із маленькими дітьми у візочках.

"Якщо влаштувати у нашому громадському просторі організовані місця для паркування візочків - у першу чергу, біля лікарень/поліклінік, біля шкіл/дитсадків, або магазинів, то це не завдасть особливого клопоту власникам, а для самих батьків буде особливою зручністю", - зазначив він.

І додав, що в багатьох країнах Європи це працює "і ми маємо запозичувати такий досвід".

Парцхаладзе також відмітив, що сьогодні великий попит у суспільстві на облаштування таких паркувальних місць. Так, під час опитування, проведеного на Facebook-сторінці заступника міністра, більшість із 1,7 тисяч користувачів погодилися, що в Україні потрібно якомога більше організованих "парковок" для дитячих візків.

Крім цього, вони наголосили на необхідності влаштування достатньої кількості комфортних громадських вбиралень, які були би облаштовані сповивальними столиками для немовлят.

Як нагадали в міністерстві, обов’язковість влаштування сповивальних столиків для немовлят у громадських вбиральнях та належної кількості універсальних туалетів вже міститься у ДБН "Інклюзивність будівель і споруд", які діють із 1 квітня 2019 року.

Як повідомлялося раніше, в Україні в поточному році за 2,5 мільярда гривень побудують або реконструюють майже 280 шкіл і дитячих садів.

Економічна правда