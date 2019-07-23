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В Украине планируют проектировать "парковки" для детских колясок - Минрегион

Вторник, 23 июля 2019, 15:11

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ изучает возможность и инициирует внесение соответствующих изменений в государственные строительные нормы, чтобы в общественных местах проектировались специально оборудованные места для детских колясок.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Речь идет о таких общественные места как те, что расположены: у больниц, поликлиник, школ, детских садов, торгово-развлекательных центров и супермаркетов, кафе, ресторанов и других общественных заведений.

Как отметил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, окружающее пространство должно быть доступным и удобным для каждого, в том числе и для родителей с маленькими детьми в колясках.

"Если устроить в нашем общественном пространстве организованные места для парковки колясок - в первую очередь, у больниц/поликлиник, возле школ/детсадов, или магазинов, то это не нанесет особых трудностей владельцам, а для самих родителей будет особым удобством", - отметил он.

Парцхаладзе добавил, что во многих странах Европы это работает "и мы должны заимствовать такой опыт".

Замминистра также отметил, что на сегодняшний день есть большой спрос в обществе на обустройство таких парковочных мест. Так, в ходе опроса, проведенного на Facebook-странице Парцхаладзе, большинство из 1700 пользователей согласились, что в Украине нужно как можно больше организованных "парковок" для детских колясок.

Также они подчеркнули необходимость устройства достаточного количества комфортных общественных туалетов, которые были бы оснащены пеленальными столиками для младенцев.

Как напомнили в министерстве, необходимость устанавливать пеленальные столики для младенцев в общественных уборных и универсальных туалетов надлежащего количества уже содержится в ГСН "Инклюзивность зданий и сооружений", которые действуют с 1 апреля 2019.

Как сообщалось ранее, в Украине в текущем году за 2,5 миллиарда гривень построят или реконструируют почти 280 школ и детских садов.

Экономическая правда

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Парцхаладзе Минрегион

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