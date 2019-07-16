В Україні збудують і реконструюють майже 280 шкіл і дитсадків у 2019 році

В Україні в поточному році за 2,5 мільярда гривень побудують або реконструюють майже 280 шкіл і дитячих садів.

Про це повідомляє Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

Фінансування відбудеться за кошти Держфонду регіонального розвитку.

"Відтак вже схвалено фінансування 277 проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту шкіл та дитячих садків на суму понад 2,5 млрд грн", - повідомив заступник міністра Лев Парцхаладзе.

Також у рамках реалізації проектів передбачається впровадження Нового освітнього простору (НОП).

"Це створення мотивуючого та креативного дизайну ззовні та всередині, проведення енергомодернізації – утеплення фасаду, заміна вікон, закупівля необхідного сучасного обладнання або меблів, створення всіх необхідних умов безбар’єрного доступу та інклюзивної освіти", – зазначив Парцхаладзе.

Він нагадав, що зараз вже понад 500 шкіл та дитсадків у країні активно впроваджують принципи НОП.

"Ми починали з однієї школи в селі Путрівка Київської області, а минулого року шкіл НОП в Україні було вже близько 309. Сьогодні вже понад півтисячі шкіл і дитсадків реалізують ці принципи! Це означає, що вже більше 200 тисяч дітей зростають у зовсім інших умовах завдяки НОП", – додав чиновник.

У цілому вже схвалено фінансування з Держфонду регіонального розвитку на реалізацію 707 проектів регіонального розвитку у всіх областях, зазначили в міністерстві.

"Це будівництво і реконструкція шкіл, дитячих садків, закладів охорони здоров’я, культури, спорту та інші важливі регіональні проекти", - пояснив Парцхаладзе.

У розрізі регіонів - це: 22 проекти у Вінницькій, 24 - у Волинській, 15 – у Дніпропетровській, 51 – у Донецькій, 43 – у Житомирській, 50 - у Закарпатській, 23 – у Запорізькій, 52 – у Івано-Франківській, 10 – у Київській, 10 – у Кіровоградській, 41 – у Луганській, 52 – у Львівській, 5 – у Миколаївській, 14 – у Одеській, 6 – у Полтавській, 22 – у Рівненській, 37 – у Сумській, 44 – у Тернопільській, 24 – у Харківській, 31 – у Херсонській, 49 – у Хмельницькій, 16 – у Черкаській, 25 – у Чернівецькій, 32 – у Чернігівській областях та 9 – у Києві.

Із переліком усіх проектів можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо:

Будівництво однієї школи коштує від 100 мільйонів гривень, дитячого садка — від 38 мільйонів.

Детальніше про це читайте в статті "Економічної правди": "За крок від катастрофи. Чому школи і дитячі садки Києва переповнені і що буде далі".

Як повідомлялося наприкінці 2018 року, Європейський Інвестиційний Банк надасть грант на 10 мільйонів євро для підвищення енергоефективності у майже 150 будівлях 7 українських вишів.

Економічна правда