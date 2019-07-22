Підприємство Ахметова збудувало дорогу в Запоріжжі за 220 мільйонів
Комбінат "Запоріжсталь" групи Метінвест завершив будівництво нової дороги Північне шосе, яка з'єднала Заводський район із центром міста, на що підприємство витратило 220 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба компанії на своєму сайті.
"Автомагістраль повністю відповідає сучасним стандартам будівництва та сертифікована Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. Північне шосе побудовано без залучення бюджетних коштів", - підкреслили у компанії.
Також у комбінаті розповіли, що замість двосмугової дороги була побудована чотирьохсмугова автомагістраль. Це дозволило вдвічі збільшити пропускну спроможність шосе - до 16 тисяч машин на добу.
Для безпеки учасників дорожнього руху між зустрічними смугами і по узбіччях дороги встановлені бар'єрні огорожі, розповіли в "Запоріжсталь". Дорога освітлюється енергоефективними LED-світильниками.
У планах комбінату також влаштування чотирьох зупиночних комплексів - по два у кожному напрямку.
Також підприємство планує виконати рекультивацію відвалів уздовж дороги для зниження запилювання, висадити почвозакріплюючі рослини та молоді саджанці дерев.
Будівництво дороги виконано в рамках реалізації проекту з екологічної модернізації сталеплавильного виробництва "Запоріжсталі" з подальшим будівництвом киснево-конвертерного цеху.
Нагадаємо:
У 2016 році "Запоріжсталь" модернізував доменний цех за 30 мільйонів грн. Як відзначили тоді у компанії, цей цех став черговим об'єктом екологічної модернізації підприємства.
У 2017 році "Запоріжсталь" стало першим підприємством-забруднювачем, яке отримало кредит від Мінекології.
Економічна правда
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