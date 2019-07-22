Все разделы
Укр / Рус

Предприятие Ахметова построило дорогу в Запорожье за 220 миллионов

Понедельник, 22 июля 2019, 13:36
 

Комбинат "Запорожсталь" группы Метинвест завершил строительство новой дороги Северное шоссе, которая соединила Заводский район с центром города, на что предприятие потратило 220 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своем сайте.

"Автомагистраль полностью соответствует современным стандартам строительства и сертифицирована Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины. Северное шоссе построено без привлечения бюджетных средств", - отметили в компании.

Также в комбинате рассказали, что вместо двухполосной дороги была построена четырехполосная автомагистраль. Это позволило вдвое увеличить пропускную способность шоссе – до 16 тысяч машин в сутки.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения между встречными полосами и по обочинам дороги установлены барьерные ограждения, рассказали в "Запорожстале". Дорога освещается энергоэффективными LED-светильниками.

В планах комбината также установка четырех остановочных комплексов – по два в каждом направлении.

Также "Запорожсталь" планирует выполнить рекультивацию отвалов вдоль дороги для снижения пыления, высадить почвозакрепляющие растения и молодые саженцы деревьев.

Строительство дороги выполнено в рамках реализации проекта по экологической модернизации сталеплавильного производства "Запорожстали" с дальнейшим строительством кислородно-конвертерного цеха.

Напомним:

В 2016 году "Запорожсталь" модернизировал доменной цех за 30 миллионов грн. Как отметили в компании, он стал очередным объектом экологической модернизации предприятия.

В 2017 году "Запорожсталь" стало первым предприятием-загрязнителем, которое получило кредит от Минэкологии.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Ахметов Запорожье Запорожсталь

powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский хочет, чтобы Ахметов инвестировал медицину и инфраструктуру Донбасса 18 июля 2019, 09:14
"Южный ГОК" Ахметова выплатит 7 миллиардов дивидендов 5 июля 2019, 09:25
В Украине прекратила действовать формула "Роттердам+" 1 июля 2019, 12:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!