Предприятие Ахметова построило дорогу в Запорожье за 220 миллионов

Комбинат "Запорожсталь" группы Метинвест завершил строительство новой дороги Северное шоссе, которая соединила Заводский район с центром города, на что предприятие потратило 220 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своем сайте.

"Автомагистраль полностью соответствует современным стандартам строительства и сертифицирована Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины. Северное шоссе построено без привлечения бюджетных средств", - отметили в компании.

Также в комбинате рассказали, что вместо двухполосной дороги была построена четырехполосная автомагистраль. Это позволило вдвое увеличить пропускную способность шоссе – до 16 тысяч машин в сутки.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения между встречными полосами и по обочинам дороги установлены барьерные ограждения, рассказали в "Запорожстале". Дорога освещается энергоэффективными LED-светильниками.

В планах комбината также установка четырех остановочных комплексов – по два в каждом направлении.

Также "Запорожсталь" планирует выполнить рекультивацию отвалов вдоль дороги для снижения пыления, высадить почвозакрепляющие растения и молодые саженцы деревьев.

Строительство дороги выполнено в рамках реализации проекта по экологической модернизации сталеплавильного производства "Запорожстали" с дальнейшим строительством кислородно-конвертерного цеха.

Напомним:

В 2016 году "Запорожсталь" модернизировал доменной цех за 30 миллионов грн. Как отметили в компании, он стал очередным объектом экологической модернизации предприятия.

В 2017 году "Запорожсталь" стало первым предприятием-загрязнителем, которое получило кредит от Минэкологии.

Экономическая правда