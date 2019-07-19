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Конструкторське бюро "Південне" розробляє космічний літак

П'ятниця, 19 липня 2019, 18:20
 
Ілюстративне зображення

В "Конструкторському бюро "Південне" ім.Янгеля" розробляють орбітальний космічний літак для забезпечення багаторазової доставки на низькі навколоземні орбіти і повернення з орбіт різних вантажів і космонавтів.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті держпідприємства.

Серед інших перспективних напрямків - багатоцільовий транспортний космічний модуль, що розробляється для вирішення завдань орбітального сервісного обслуговування клієнтських супутників.

КБ також зазначає, що використовуючи набутий досвід і сучасні технології, бюро продовжує розробку супутників дистанційного зондування Землі для оглядового, детального і наддетального оптичного спостереження.

Нагадуємо:

У ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля" оптимістично оцінюють потенціал українсько-американського співробітництва в області ракетного двигунобудування і відпрацьовують плани створення в США виробництва ракетних двигунів.

"КБ "Південне" - основний науковий центр України, який володіє передовими космічними технологіями, відомий в світі розробник ракетно-космічної техніки.

Наразі КБП постачає на експорт понад 80% продукції та послуг, в числі основних партнерів - США та країни ЄС.

Економічна правда

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космос космічна галузь

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