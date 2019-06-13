Конструкторське бюро "Південне" готується випускати ракетні двигуни в США

У ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля" оптимістично оцінюють потенціал українсько-американського співробітництва в області ракетного двигунобудування і відпрацьовують плани створення в США виробництва ракетних двигунів.

Про це повідомив генеральний директор КБ "Південне" ім. Янгеля" Олександр Дегтярьов під час прес-конференції, передає "Інтерфакс-Україна".

Оцінюючи поточний стан розпочатого України в новій геополітичній ситуації діалогу з США про перегляд наповнення двостороннього партнерства в космічній сфері, Дегтярьов зазначив: "Америка без України в космосі проживе, але це не означає, що перспектив у нас немає".

За словами Дегтярьова, загострення відносин між США і Росією спричинило політичну "неприйнятність російської присутності в американському космосі".

В першу чергу, мова йде про російські двигуни РД-180, уточнив Дегтярьов, зазначивши: ця ситуація відкриває додаткові можливості для розвитку співпраці між Україною та США в галузі ракетного двигунобудування.

"У нас є і амбіції, і досвід, щоб замінити РД-180 на РД-815" (новий український маршовий двигун тягою 250 тонн)", - сказав Дегтярьов.

За словами гендиректора КБП, крім маршового РД-815, великий інтерес потенційних замовників викликає також новий український маршовий РД-870 тягою до 100 тонн.

"У наших планах - створити в США виробництво двигунів української розробки. Ми бачимо в цьому перспективи, тому що це дає багато політичних привілеїв і багато можливостей", - зазначив Дегтярьов.

Нагадуємо:

ДП "КБ "Південне" - основний науковий центр України, який володіє передовими космічними технологіями, відомий в світі розробник ракетно-космічної техніки.

КБП постачає на експорт понад 80% продукції та послуг, в числі основних партнерів - США та країни ЄС.

Наразі компанією розроблено понад 30 видів рідинних ракетних двигунів, 17 з яких доведені до серійного виготовлення.

Останні десять років підприємство веде розробку перспективного сімейства РРД перших ступенів ракет-носіїв тягою 120-250 тонн, які могли б ефективно використовуватися на американському ринку.

КБП розпочаті проекти зі створення потужного маршового ракетного двигуна тягою до 500 тонн, рухових установок для модулів, які зможуть забезпечити доставку вантажів і екіпажів на Місяць і найближчі планети Сонячної системи.