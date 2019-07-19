Конструкторское бюро "Южное" разрабатывает космический самолет

Иллюстративное изображение

В "Конструкторском бюро "Южное" им.Янгеля" разрабатывают орбитальный космический самолет для обеспечения многократной доставки на низкие околоземные орбиты и возвращения с орбит различных грузов и космонавтов.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте госпредприятия.

Среди других перспективных направлений – многоцелевой транспортный космический модуль, разрабатываемый для решения задач орбитального сервисного обслуживания клиентских спутников.

КБ также отмечает, что используя приобретенный опыт и современные технологии, бюро продолжает разработку спутников дистанционного зондирования Земли для обзорного, детального и сверхдетального оптического наблюдения.

Напоминаем:

В ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля" оптимистично оценивают потенциал украинско-американского сотрудничества в области ракетного двигателестроения и отрабатывают планы создания в США производства ракетных двигателей.

"КБ "Южное" - основной научный центр Украины, владеющий передовыми космическими технологиями, известный в мире разработчик ракетно-космической техники.

Сегодня КБЮ поставляет на экспорт более 80% продукции и услуг, в числе основных партнеров – США и страны ЕС.

Экономическая правда